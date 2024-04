Silent Hill 2: State of Play per il remake in arrivo?

In una giornata di rumor, torna a farsi vivo Jeff Grubb: possibile State of Play in arrivo con novità sull’atteso remake di Silent Hill

Abbiamo dato voce ai rumor di Tom Henderson, ed è più che normale che ora tocchi a Jeff Grubb stare sotto i riflettori: il prolifico e gioviale insider ha delle indiscrezioni sul remake di Silent Hill 2, in questo caso per una comparsata in un apparentemente non lontano State of Play. Il gioco ha recentemente ricevuto una valutazione per l’età minima consigliata dall’ESRB (l’equivalente americano del PEGI) e, poco sorprendentemente, il rating è M (18+ da noi). Ora, nel podcast di Giant Bomb, Grubb ha rincarato la dose riportando le ultime (e, come spesso avviene con lui, molto probabilmente affidabili) dicerie. Non dovrebbe mancare molto all’attesa data di uscita, a quanto pare.

 

Jeff Grubb colpisce ancora: State of Play per il remake di Silent Hill 2?

Grubb ha infatti “sentito che ci sarà un qualcosa di PlayStation, o uno State of Play o uno showcase, il mese prossimo” (“qualcosa” testualmente, ndr), estendendo l’attesa sulle novità circa il remake di Silent Hill 2 fino a maggio. Il verdetto dell’insider indica che “un periodo di uscita potrebbe essere imminente.” A gennaio l’ultima presentazione di Sony ha mostrato l’approccio di Bloober Team al combattimento dell’originale, fedele al classico nonché parte di una migrazione verso “l’horror mainstream” per il team di sviluppo. Il rating racconta come da “una prospettiva in terza persona”, i giocatori esploreranno l’eponima città “combattendo umani e creature, come Pyramid Head, manichini e mostri”, con “pistole, fucili e coltelli per uccidere i nemici.” Sappiamo, quantomeno, che il gioco uscirà quest’anno su PC e PS5.

Ora sta a voi dirci la vostra: quando arriverà la fatidica data, secondo voi?