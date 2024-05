House Of The Dragon stagione 2: aumentano gli scontri e i draghi

House Of The Dragon stagione 2: la guerra civile dei Targaryen prende il via con ancora più fuoco e sangue

House of The Dragon stagione 2 è finalmente arrivata, riportandoci nel mondo incandescente dei Targaryen e della loro lotta per il Trono di Spade. La prima stagione si è conclusa con un cliffhanger mozzafiato, con la guerra civile ormai alle porte. Nella seconda stagione, gli scontri si intensificano e la posta in gioco si alza come mai prima d’ora. Come anticipato dallo showrunner Ryan Condal, “nella seconda stagione c’è una guerra in fermento“. I Verdi, sostenitori di Aegon II, e i Neri, fedeli a Rhaenyra, si schierano su fronti opposti, pronti a tutto per ottenere la vittoria. Gli eserciti si sollevano, le alleanze si stringono e il destino di Westeros pende da un filo. Entrambi gli schieramenti sono convinti della propria legittimità al trono e non si faranno indietro di fronte a nulla. La guerra civile dei Targaryen non risparmia nessuno: parenti si scontrano contro parenti, amici diventano nemici e il sangue scorre liberamente.

House Of The Dragon stagione 2: draghi protagonisti indiscussi

Come suggerisce il titolo stesso della serie, i draghi giocano un ruolo fondamentale. Nella seconda stagione, infatti, il loro numero aumenta e il loro potere diventa ancora più evidente. I Targaryen utilizzano i loro draghi come armi di guerra, scatenando un inferno di fuoco e distruzione sui loro nemici. La seconda stagione della serie TV promette di essere ancora più ricca di azione, dramma e colpi di scena della prima. Con la guerra civile che infuria e i draghi che dominano i cieli, lo scontro per il Trono di Spade si preannuncia epico e indimenticabile.

I fan non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno le vicende dei loro personaggi preferiti e chi, alla fine, salirà sul Trono di Spade. L’appuntamento è per domenica 16 giugno su Sky e in streaming su NOW. La seconda stagione di House of The Dragon è già da adesso un’esperienza televisiva indimenticabile.

