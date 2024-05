LENOVO Ideapad Slim 3: offerta da non perdere da MediaWorld

Da MediaWorld è possibile acquistare in offerta il notebook LENOVO Ideapad Slim 3. Andiamo a vedere tutte le sue caratteristiche tecniche

Chiunque stia cercando un notebook potente, versatile e dal design moderno, magari a un prezzo competitivo, l’offerta sul LENOVO Ideapad Slim 3 di MediaWorld capita proprio al momento giusto. Il cuore di questo nuovo modello di notebook di ultima generazione è il processore mobile AMD Ryzen serie 7000, che è garanzia di prestazioni veloci e reattive. Il notebook è adatto a chiunque: per chi lavora spesso su documenti complessi, per coloro che navigano in rete o guardano film in streaming. I suoi tempi di reazione soddisfano le necessità di tutti. Il display da 15″ Full HD con tecnologia Dolby Audio ti permette di godersi immagini nitide e colori vivaci, mentre il suono immersivo catapulta al centro dell’azione. Il prezzo in offerta di 599 euro invece di 799 euro da MediaWorld è soltanto per un breve periodo di tempo. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un notebook di qualità a un costo contenuto.

LENOVO Ideapad Slim 3: connettività completa e sicurezza completa

Il notebook non ti fa mancare nulla in termini di connessioni. Grazie alle porte USB Type-C, USB 3.2 e HDMI, è possibile collegare senza problemi tutti i dispositivi esterni, dalla stampante al monitor aggiuntivo. Inoltre, l’intelligenza artificiale di Lenovo AI Engine entra in gioco per ottimizzare le prestazioni del notebook in base alle abitudini di utilizzo.

Per la massima tranquillità, all’offerta base è possibile aggiungere il servizio Premium Care Plus. Si tratta di un servizio di supporto tecnico di alto livello che offre una copertura completa per il PC. Le risposte saranno spesso prioritarie e l’assistenza per qualsiasi problema software o hardware pronta a intervenire. In alternativa, si può valutare l’Accidental Damage Protection (ADP), un piano di protezione opzionale che riduce al minimo le spese per riparazioni impreviste in caso di danni accidentali come cadute o versamenti di liquidi. Con o senza servizi aggiuntivi, il LENOVO Ideapad Slim 3 in offerta da MediaWorld resta comunque un’ottima scelta.

