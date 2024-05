Vivo X100 Ultra: colosso fotografico, ma riservato al mercato cinese

Il vivo X100 Ultra è stato annunciato con un comparto fotografico da urlo, grazie al sensore Sony LYT-900 da 1 pollice

Il mondo della telefonia mobile ha assistito ieri alla presentazione di un vero e proprio gigante dell’immagine: il vivo X100 Ultra. Questo smartphone di punta si posiziona al vertice della gamma vivo, sfoggiando un comparto fotografico che ha subito attirato le attenzioni degli appassionati.

Vivo X100 Ultra: top cameraphone solo in Cina

Cuore pulsante del sistema è il sensore Sony LYT-900 da 1 pollice, protagonista della fotocamera principale. Si tratta di un componente di primissimo livello, già utilizzato in altri top di gamma e capace di scatti straordinari in qualsiasi condizione di luce. A questo si aggiunge un secondo sensore altrettanto impressionante: un teleobiettivo periscopico da ben 200 megapixel, dotato del sensore ISOCELL HP9 da 1/1.4“. La combinazione di queste due tecnologie permette di raggiungere livelli di zoom e dettaglio mai visti prima su uno smartphone vivo.

Tuttavia, c’è una nota dolente per gli appassionati al di fuori della Cina. Sebbene le indiscrezioni iniziali lasciassero sperare in un lancio globale, i rappresentanti di vivo hanno confermato che lo X100 Ultra sarà disponibile solamente nel mercato cinese. Si tratta di un vero peccato, visto il potenziale che questo dispositivo avrebbe a livello internazionale. L’ultima volta che vivo ha lanciato il suo top di gamma a livello globale risale infatti al vivo X80 Pro del 2022.

Possibile svolta

Fortunatamente, c’è un barlume di speranza per il futuro. La risoluzione delle questioni legate ai brevetti Nokia potrebbe aprire le porte ad un ritorno di vivo sui mercati internazionali con i suoi dispositivi di punta. Che si tratti della fine del 2024 o del 2025, gli appassionati di tutto il mondo non perdono la speranza di mettere le mani su questi smartphone all’avanguardia.

Conclusioni

Nel frattempo, le vendite in Cina partiranno il 28 maggio. Il vivo X100 Ultra sarà disponibile in tre colorazioni: Titanio, Bianco e Grigio. Il prezzo base è fissato a 6.499 yuan cinesi (circa 898 euro) per la versione da 12GB di RAM e 256GB di storage. Si sale invece a 7.999 yuan cinesi (circa 1.105 euro) per il modello top di gamma con 16GB di RAM e ben 1TB di storage interno.

