Panasonic LUMIX DC-S5 II: in offerta la fotocamera professionale

Panasonic Lumix DC-S5 II è la mirrorless di casa Panasonic pensata per i videomaker professionisti e ottima anche per fare foto, vediamo questa offerta imperdibile su Amazon!

Panasonic Lumix DC-S5 II è una mirrorless che ha bisogno di poche presentazioni in quanto è un prodotto di eccellenza di casa Panasonic. Questa azienda sappiamo che negli ultimi anni si è distinta soprattutto nel reparto video, venendo incontro ai videomaker professionisti con la serie G e la serie S. Qui, siamo di fronte ad una Lumix DC-S5 II di dimensioni piuttosto compatte, molto portabile, pensata per i professionisti del video. In questa offerta a tempo su Amazon possiamo vedere la Panasonic Lumix DC- S5 II disponibile con obiettivo kit 20-60 mm, pronta per un utilizzo professionale.

Panasonic LUMIX DC -S5 II con obiettivo 20-60 mm è in offerta su Amazon al prezzo di 2.099,99 € con il 10 % di sconto rispetto al prezzo originale ed è possibile acquistarla cliccando al box qui sotto.

Panasonic LUMIX DC-S5 II: in super offerta la fotocamera professionale

Panasonic Lumix DC – S5 II offre un comparto video ad alte prestazioni, C4K 60p/50p 4:2:2, registrazione illimitata a 10 bit e 6K 30p/25p 4:2:0 e registrazione a 10 bit per video di qualità professionale, nonché supporto HFR e S and Q.

Dispone della tecnologia Phase Hybrid AF con 779 punti AF per un AF ad alta velocità e precisione da ogni angolazione, rapido riconoscimento del soggetto e tracking ad alte prestazioni.

Con la nuova tecnologia Active I.S. si può camminare e scattare contemporaneamente: determinando i movimenti della fotocamera e ottimizzando i rapporti di correzione, l’Active I.S. compensa le vibrazioni più significative, con una capacità superiore del 200% rispetto ai sistemi comuni.

Siamo di fronte ad un sensore full-frame da 24,2 MP con modalità ad Alta Risoluzione da 96 MP e oltre 14 stop di gamma dinamica elevata e colori naturali, anche a livelli ISO alti. Abbiamo anche la modalità doppio ISO nativo per riprese video in condizioni di scarsa luce con poco rumore.

Panasonic LUMIX DC S5 II è una gran fotocamera mirrorless full frame ad alte prestazioni, perfetta per i videomaker professionisti!