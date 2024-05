Fiorentina-Monza: dove vedere la partita?

Un fine settimana che appare interminabile e pronto a concludersi soltanto nel Monday night. Ma dove vedere Fiorentina-Monza? Scopriamolo insieme

Oramai pura normalità, i diritti tv fanno parte del nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si nota già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Ciò rappresenta senza dubbio un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma contemporaneamente si mostra come un grande limite per tifosi e utenti, i quali sono costretti a ricercare diverse informazioni sui match previsti. Ecco che questo articolo assume un valore importante, spiegando dove vedere Fiorentina-Monza e scoprendo i protagonisti della sfida.

La giornata 36 terminerà dunque con un posticipo serale molto interessante.

Dove vedere Fiorentina-Monza: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al nono posto in classifica con 50 punti, la Fiorentina ha vissuto un campionato molto strano, caratterizzato da un rendimento altalenante. Fuori dalla corsa alle qualificazioni europee, l’unico modo sarebbe vincere la Conference League che vede i toscani in finale. A quota 45, il Monza ricopre la dodicesima posizione, oramai salvo e tranquillo in vista di una sessione estiva di calciomercato. Scopriamo dunque dove poter vedere Fiorentina-Monza, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, si è guadagnata un importante posto all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN sa garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende ai match della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile apre a due soluzioni: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Basteranno pochi passaggi che porteranno a cliccare sul link diretto per il sito.

Passando a Sky, la carta dei servizi si mostra diversa. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre sfide per ogni giornata, mentre il campionato femminile conta la totalità del calendario. A questo si aggiungono le gare delle squadre estere e gli impegni di stampo europeo, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come NBA, Tennis, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, occorrerà qualche operazione prima di cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archvio la discussione piattaforme, si passa allo snodo principale: Fiorentina-Monza sarà trasmessa anche su Sky. Le due squadre scenderanno in campo oggi, Lunedì 13 Maggio, alle ore 20:45. Terreno di gioco lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Si ricorda di utilizzare una VPN per rimanere protetti dalle insidie di internet.

Fiorentina-Monza, probabili formazioni

La Viola, con la finale di Conference da giocare, deve cercare di gestire le forze, i brianzoli possono dare spazio a giocatori che ne hanno trovato meno.

Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Colpani, Zerbin; Djuric

Chi delle due porterà a casa punti? Esprimete la vostra opinione. Per rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it.