Donkey Kong: Vicarious Visions avrebbe lavorato a un gioco?

Due mammiferi pelosi entrano nella giungla e rompono legna per avere frutta: secondo un rumor Vicarious Visions ha “giocato” con Donkey Kong

Le somiglianze stilistiche tra la trilogia di Crash Bandicoot e quella di Donkey Kong Country, detentori di IP agli antipodi permettendo, ci impediscono di stupirci all’idea che Vicarious Visions avesse lavorato a un gioco con lo scimmione di Nintendo in passato. Ora che Tropical Freeze ha spento dieci candeline e che il team di sviluppo Retro Studios ha le mani piene con Metroid Prime 4, probabilmente i platformer dei primati resteranno a secco per un po’. Eppure, stando a quanto Liam Robertson ha dissotterrato per il canale YouTube Did You Know Gaming?, un gioco 3D con protagonista il gorilla incravattato della Grande N avrebbe dovuto far parte dei piani dopo i titoli a scorrimento laterale.

Vicarious Visions e Donkey Kong: un matrimonio da favola?

Data l’esperienza di Vicarious Visions con i mammiferi pelosi (che distruggono contenitori in legno, mangiano frutta, iniziano il gioco con un livello tropicale dalla duplice colonna sonora e così via) e dopo la comparsata di Donkey Kong in Skylanders: Superchargers, è normale avere un po’ di salivazione in più all’idea di un simile connubio. Stando a quanto emerso, il gioco avrebbe avuto il nome in codice Freedom. Pur non andando oltre la pianificazione iniziale, le idee c’erano. Avrebbe dovuto essere un platformer con enfasi sul movimento e le dinamiche di attraversamento, con enfasi sul grinding da effettuare sui viticci. La cancellazione del progetto e di un ipotetico Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 è da imputare (poco sorprendentemente) al supporto a Call of Duty. Nel 2021, il team di sviluppo è diventato Blizzard Albany (Diablo II: Resurrected, Diablo IV).

