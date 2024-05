Nintendo Switch Oled: incredibile offerta Sottocosto MediaWorld

Nintendo Switch Oled in offerta con Sottocosto MediaWorld a un prezzo davvero eccezionale. Scopriamo tutte le funzionalità della console

La console Nintendo Switch OLED si distingue per il suo design elegante e moderno, caratterizzato da uno schermo OLED da 7 pollici che regala colori vividi e un contrasto eccezionale. Il sistema audio migliorato offre un’esperienza sonora coinvolgente, mentre lo stand regolabile permette di giocare in qualsiasi posizione, sia in modalità TV che da tavolo. La base, dotata di una porta LAN, assicura una connessione online stabile. I gamers non avranno problemi durante le lunghe sessioni di gioco. La sua vera forza è nella sua versatilità. Con un semplice gesto, la console si trasforma da fissa a portatile, permettendo di portare il divertimento sempre con sé. I Joy-Con removibili offrono infinite possibilità di gioco in modalità cooperativa, per condividere avventure epiche con amici e familiari. Gli amanti dei videogiochi possono adesso rallegrarsi: la nuova Nintendo Switch OLED è in offerta con Sottocosto MediaWorld a un prezzo imperdibile: 299 euro anziché 349,99 euro.

Nintendo Switch Oled: l’offerta MediaWorld per chi ama l’innovazione e il divertimento

La console offre tre diverse modalità di gioco: modalità TV, modalità portatile e modalità da tavolo. In modalità TV, la console si collega a un televisore. In modalità portatile, lo schermo OLED da 7 pollici permette di giocare ovunque ci si trovi. La modalità da tavolo, infine, è perfetta per condividere il divertimento con amici e familiari. Basta appoggiare la console su una superficie piana e utilizzare i Joy-Con come controller separati. La console supporta il gioco in multiplayer sia in modalità wireless che locale, permettendo di giocare con amici e familiari fino a un massimo di 8 console. Per accedere al gioco online è necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio, che include anche classici NES e Super NES, giochi in prova e tanto altro.

L’app per dispositivi smart permette di invitare gli amici a giocare online, fissare appuntamenti di gioco e chattare durante le sessioni di gioco. La Nintendo Switch OLED in offerta da MediaWorld rappresenta il connubio perfetto tra innovazione, divertimento e condivisione.

