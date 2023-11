PS5: Sony rinvia metà dei 12 giochi live service pianificati

Parli di live service, e spuntano le corna azzurre di Sony: sei esperienze di “gioco inteso come servizio” sono state posticipate su PS5

Non lo facciamo apposta, ma ci sono giornate in cui più notizie hanno un tema in comune e il mondo del live service fa ancora parlare di sé su PS5: non solo WB Games intende spingere di più su questo modello di business, ma Sony ha posticipato metà dei suoi giochi che ne fanno parte. Si parla, come spesso avviene in questo periodo, di risultati emersi dai colloqui trimestrali con gli azionisti. E per l’anno fiscale che si concluderà a marzo 2026, il titano cobalto intende piazzare sul mercato non meno di dodici giochi appartenenti alla discussa categoria. Contare sull’appoggio di Bungie per lo sviluppo dei titoli si è rivelato una strategia vincente, sebbene alcune esperienze siano state ridimensionate.

Sony has confirmed it’s delayed half of its 12 live service games planned for release in the coming years. “We are reviewing this… we are trying as much as possible to ensure [these games] are enjoyed and liked by gamers for a long time.”https://t.co/bzogrwH6fl pic.twitter.com/BiqqDUb5Vi — VGC (@VGC_News) November 9, 2023

Live service pure per Sony, su PS5 tra gioie e dolori

Nel colloquio con gli investitori, Hiroki Totoki di Sony ha confermato il posticipo. “Ci stiamo lavorando”, esordisce Totoki, “per assicurarci un’interazione tra gioco e giocatore a lungo termine. Tra i dodici giochi, sei arriveranno nell’anno fiscale 2025 – questo è il piano attuale. Per i restanti sei, ci stiamo ancora lavorando.” Non a caso, giusto di recente l’esperienza multiplayer stand-alone nel mondo di The Last of Us è stata riesumata con un tweet completamente scorrelato, quasi come testimonianza di una lunga gestazione. Hermen Hulst di Sony ha precedentemente definito il feedback di Bungie essenziale per “capire al meglio cosa decreta il successo di un live service.” E per quanto secchi ammetterlo, è un settore lucrativo.

