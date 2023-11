Nintendo Switch: supporto “oltre il tradizionale ciclo vitale”

Anche con un piede nel viale del tramonto, Nintendo Switch godrà del giusto supporto: quello del ciclo vitale è un concetto superato

Siccome Grand Theft Auto VI non ha l’esclusiva sulle speculazioni, un altro concetto chiacchierato è il futuro della Grande N dopo il successo di Nintendo Switch, il cui supporto sarà stabile “senza i vincoli del concetto tradizionale” di un ciclo vitale ormai al termine. A darci questa notizia (ottima per i fedelissimi dell’ibrida, un po’ meno per i fan del Colosso di Kyoto stanchi del “power gap”) è uno dei giornalisti onorari della stampa di settore, lo stesso Wario64 che giusto ieri ha condiviso la notizia del divorzio tra PlayStation e Twitter. Ironizzeremmo volentieri su quanto la console portatile-e-non faccia ancora uso del social, ma il post qui sotto ci dà ben altro di cui parlare (bene, ma è sottinteso).

Future outlook for Nintendo Switch:

-entering its eight year in March 2024

-Nintendo will continue to release new titles and content “without being bound by the traditional concept of the platform lifecycle.”

-Going forward, like to continue to see many consumers play Switch,… pic.twitter.com/6D7WWBLzQV — Wario64 (@Wario64) November 8, 2023

Nintendo Switch, console speciale, riceve il supporto oltre il ciclo vitale

Il tweet qui sopra riporta quanto emerso dall’ultimo rapporto trimestrale della Grande N. L’azienda ultracentenaria ha optato per il no-comment sulle console future, preferendo confermare l’uscita di nuovi titoli (testualmente) “senza essere vincolati dall’idea tradizionale di ciclo vitale di una piattaforma.” Le altre due considerazioni del Colosso di Kyoto alludono a marzo 2024 come “ottavo anno di vita” e alla speranza di portare avanti il successo della console. Con i 123,46 milioni di unità piazzati sul mercato, quello di Switch è il successo maggiore mai visto: l’unico record interno alla compagnia rimasto da superare sono i 154,02 milioni di Nintendo DS venduti. In quest’ottica, l’idea di titoli inediti come Super Mario Bros. Wonder sorprende decisamente meno.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete in smaniosa attesa di un erede al trono? O preferite questa situazione per non investire su una nuova console?