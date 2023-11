Mass Effect: BioWare mostra il prossimo protagonista?

Il prossimo protagonista della serie Mass Effect potrebbe essere appena stato rivelato: il tweet di BioWare ha già scatenato i fan

Con un tweet e un video (i quali figurano entrambi nell’articolo), il team di sviluppo BioWare non ha perso tempo a mandare i fan di Mass Effect in salivazione con un primo look a quello che ha tutta l’aria di essere il prossimo protagonista. In ciascun teaser, infatti, figura un personaggio tuttora sconosciuto, ma riconoscibile per il casco e la giacca adornata con il logo di N7. Il video in cui quest’ultimo (o quest’ultima?) estrae la sua arma per poi dirigersi verso la nave che lo/la attende fa salire un profumo squisito dal già nutrito calderone dei Game Awards, ma è il post su Twitter nello specifico a far volare la fantasia. Potete vedere il post in questione qui sotto: “Dal nostro equipaggio al vostro, felice N7 Day”, esordisce lo sviluppatore prima di invitare i fan sullo store ufficiale.

“Effetto” di curiosità “in massa”: BioWare alza i veli sul prossimo protagonista di Mass Effect

Nell’immagine qui sopra è possibile scorgere il riflesso di un nightclub tra gli abiti del personaggio enigmatico. I fan più attenti hanno già distinto altre razze (che in alcuni casi dobbiamo chiamare così), come i Salarian, gli Asari, i Geth e forse gli Angara (questi ultimi visti di recente in Mass Effect: Andromeda). L’implicazione è quella di un gioco ambientato nel lontano futuro della serie, anche se il team di sviluppo sta giocando a carte coperte. Ed essendo il prossimo titolo ancora in fase di pre-produzione, si può dire tutto e il contrario di tutto. I rumor alludono a un’esperienza che si riavvicina ai primi titoli abbandonando l’open world come scelta di game design, ma per avere conferme possiamo solo attendere. Qui sotto trovate il video a cui alludevamo prima del tweet.

