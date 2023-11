The Last of Us: Naughty Dog “ancora al lavoro” sullo sviluppo del multiplayer

Rimembrando il baffuto divertimento, Naughty Dog ci rassicura in un momento: lo sviluppo del multiplayer di The Last of Us non si è fermato

Ci eravamo completamente dimenticati (e sappiamo che capirete il perché) del tanto chiacchierato multiplayer dedicato a The Last of Us, ma Naughty Dog ci ha confermato il proseguimento del suo sviluppo in modo abbastanza… trasversale. In seguito all’acquisizione di Bungie (a ognuno il suo), Sony ha anche ridimensionato il progetto del suo fido “cagnaccio”. Nel suo ultimo rapporto, Bloomberg parla di una riduzione dello staff al lavoro sul gioco a causa del feedback di Bungie in merito. A cosa dobbiamo questo spiraglio di luce, dunque? Ad un tweet del director Vinit Agarwal altrimenti scorrelato, dedicato al completamento al 100% di Super Mario Bros. Wonder. “Ce l’ho fatta! Wow, è stata tosta, oltre 300 Mario morti per arrivarci.” Chapeau per il buon gusto.

I did it! Wow that was hard, easily 300+ Marios dead in the process. And so this tweet can live on in peace… yes, I’m still working on that game. pic.twitter.com/a5Avx9Xl8H — Vinit Agarwal (@vinixkun) November 4, 2023

Lo sviluppo del multiplayer di The Last of Us continua: parola di Naughty Dog

Apprezziamo l’ironia di una conferma del genere da un tweet per un titolo contrario alla scuola di pensiero di Neil Druckmann (“Non usiamo ‘divertente’ come termine”, disse dell’allora prossimo The Last of Us: Parte II a conferma della vocazione extravideoludica), ma è la seconda parte del post il punto più saliente. “Così che il tweet possa vivere in pace… sì, sto ancora lavorando a quel gioco.” La realtà illustrata da Bloomberg è un po’ diversa, in quanto “Bungie ha sollevato alcuni interrogativi sul coinvolgimento dei fan a lungo termine”, il che ha portato al ricollocamento di parte dello staff ad altri progetti. Naughty Dog ha successivamente dichiarato in via ufficiale che il progetto avrebbe richiesto più tempo.

