Bungie e Sony: nuovi progetti in cantiere

Sembra che Bungie e Sony stiano lavorando a molteplici nuovi progetti non ancora annunciati. Scopriamo i dettagli in questa news

Fin dall’acquisizione a sorpresa di Bungie da parte di Sony, avvenuta all’inizio dello scorso anno (mossa che ha avuto peraltro una notevole risonanza mediatica), gli occhi della community sono rimasti puntati in attesa di scoprire quali nuovi progetti sarebbero nati dopo questa unione. Ora, stando a quanto emerso da alcune dichiarazioni in rete, sembra che lo studio autore della saga di Halo e Destiny (del quale abbiamo ripercorso i trent’anni di storia in questo speciale articolo dedicato) potrebbe a breve sollevare il velo sulle novità in cantiere.

Bungie e Sony al lavoro su diversi nuovi progetti

Sembra proprio che i fan di tutto il mondo non dovranno attendere ancora molto per scoprire i nuovi progetti di Sony e Bungie. In precedenza si erano diffuse alcune voci di corridoio secondo le quali quest’ultima sarebbe al lavoro su un titolo mobile di Destiny, così come su di una rivisitazione di Marathon (e dei relativi seguiti), una delle prime celebri opere dello studio statunitense. Al momento però nessuno di questi titoli è stato ancora confermato.

This Shield is what 11 years at Bungie looks like. Each medal represents one of the 25+ Destiny releases we’ve shipped to millions of players. During that time we completely changed how we develop games and do business, moving from strictly boxed products to live service games. pic.twitter.com/XVab4UJmS1 — Tom Farnsworth (@tomfromtheweb) January 4, 2023

Stando ad un tweet rilasciato da Tom Farnsworth, il senior design lead della software house statunitense, lo studio si sta dedicando principalmente ad espandere il parco titoli live service di PlayStation. Non sono state rivelate maggiori informazioni in merito, ma con tutta probabilità nei prossimi mesi scopriremo di più sul lavoro delle due software house.

E voi che cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questi nuovi titoli in cantiere? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.