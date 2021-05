Tom Clancy’s The Division Heartland: annunciato il capitolo free to play

L’universo di Tom Clancy’s The Division si espanderà presto con un nuovo capitolo, Heartland, caratterizzato da meccaniche free to play

Sebbene siano stati da poco confermati i nuovi contenuti in arrivo per The Division 2, Ubisoft non sembra intenzionata a risparmiare gli sforzi volti ad ampliare l’universo del suo popolare franchise shooter. D’altro canto sarebbe quanto mai controproducente non sfruttare la fanbase di oltre 40 milioni di giocatori a livello mondiale, il cui numero potrebbe senza dubbio ampliarsi proprio grazie a Tom Clancy’s The Division Heartland, titolo free to play annunciato dal publisher transalpino.

Tom Clancy’s The Division Heartland è il nuovo titolo free to play della serie

Attualmente previsto indicativamente per la fine del 2021, inizio 2022, Heartland sarà un gioco free to play che verrà distribuito per PC, cloud e console, ed è attualmente in sviluppo presso lo studio Red Storm. Si tratta di un capitolo standalone, che offrirà una nuova prospettiva sull’universo del brand, ambientando le vicende all’interno di un setting inedito. Sin da adesso è possibile registrarsi per partecipare alle prime fasi di test giocate, ma non le soprese non finiscono qua.

Ubisoft, difatti, ha anche confermato come il franchise arriverà presto anche su mobile, promettendo di rivelare a breve nuovi dettagli in merito. Attenzioni sono state riservate anche ai nuovi contenuti diretti a The Division 2, che si andrà ad arricchire di una nuova modalità di gioco, oltre ad inediti meccanismi di crescita del proprio personaggio, utili per ampliare le possibilità di build dell’avatar.

I nuovi contenuti saranno disponibili indicativamente verso la fine dell’anno, ma i progetti per il franchise non si limitano al solo mondo del gaming: sono stati annunciati anche un romanzo ed un film, sviluppato in collaborazione con Netflix.

Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati in merito a tutti gli sviluppi del caso. Se nel mentre volete acquistare il gioco a prezzo scontato, vi ricordiamo che lo potete trovare su Instant Gaming.