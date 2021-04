Returnal ci mostra i primi 45 minuti di gioco

A pochissimi giorni dal lancio ufficiale di Returnal, il titolo Housemarque esclusivo per PS5, vi mostriamo in anteprima i primi 45 minuti di gioco

Mancano oramai una manciata di giorni al 30 di Aprile, giorno in cui Returnal farà il suo debutto ufficiale su PS5. L’esclusiva unicamente next gen realizzata dagli esperti di azione arcade di Housemarque si è svelata poco a poco nel corso dei mesi, grazie ad una serie di video dedicati all’approfondimento delle meccaniche di gioco. Azione frenetica, come vuole la tradizione del team, unita ad una progressione roguelike ma che non rinuncia ad un importante comparto narrativo, saranno gli ingredienti del gioco, che ci mostra oggi in anteprima i primi 45 minuti di gioco.

Returnal: i primi 45 minuti di gioco in video

A farci conoscere in anticipo nel dettaglio i primi minuti di gioco di Returnal ci ha pensato il canale YouTube GrizGaming, che ha pubblicato un lungo video di gameplay dedicato all’incipit dell’avventura di Selene sul pianeta Atropos. Oltre alla cinematica iniziale, che da il via al loop temporale sospeso tra vita e morte che avrà al centro la nostra protagonista, il filmato ci permette di conoscere più da vicino anche alcune delle armi che troveremo nel gioco, oltre ad una manciata di nemici e ad una serie di parassiti e glifi alieni.

Ovviamente, tenendo conto che parliamo delle battute iniziali, non è di sicuro possibile avere una panoramica completa di tutte le follie, illustrate nel corso dei mesi, che Returnal avrà in serbo per tutti i giocatori, ma si tratta comunque di un’occasione sfiziosa per vedere il tutto in azione. Oltre che per farsi un’idea più precisa di quello che ci attende su Atropos.

Prima di salutarvi e darvi appuntamento sulle pagine di tuttoteK, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile, in esclusiva PS5, a partire dal 30 di Aprile, e che se siete interessati ad acquistarlo a prezzo scontato, potete dare un’occhiata su Instant Gaming.