Tra le statue presentate abbiamo una versione di Hulk davvero particolare, un busto in scala 1/2 del Mandaloriano e tanto altro. Vediamo insieme tutti i prodotti in arrivo.

Diamond Select: diverse statue sono in arrivo nei negozi!

Più folle Hulk, più carino Hulk! Bruce Banner diventa adorabile in questa statua ispirata alle copertine delle varianti dei fumetti Marvel. Misura circa 6 pollici di altezza, questo design è basato sull’opera di Skottie Young. La statua è limitata a soli 3000 pezzi.

Scolpita da Paul Harding, questa statua ha un prezzo consigliato di $ 49,99.

Il Dottor Destino mostra il suo lato mistico in questo nuovissimo mini-busto, che raffigura il monarca Latveriano nella sua armatura caratteristica, brandendo una fiamma che sembra di natura magica. Misurando circa 6 pollici di altezza, questo mini-busto di Victor Von Doom è limitato a soli 3.000 pezzi e presenta applicazioni dettagliate di scultura e pittura.

Progettata da Nelson X Asencio e scolpita da Juan Pitluk, questa statua ha un prezzo consigliato di $ 69,99.

Laura Kinney estrae i suoi artigli mentre si trova in cima a una testa di Sentinel, in questa statua deluxe da DST! Facendo parte della Premier Collection, questa statua di circa 10 pollici è limitata a soli 3000 pezzi e viene fornita con un certificato di autenticità numerato.

Progettata da Uriel Caton e scolpita da Alejandro Pereira, questa statua ha un prezzo consigliato di $ 175,00.

Lascia perdere, Jake, è lo Spider-Verse! Entra negli oscuri e sporchi vicoli di New York City con l’Uomo Ragno più oscuro di tutti, Spider-Man Noir! Misurando circa 7 pollici di altezza, questa scultura dell’eroe lo mostra accovacciato su un tetto, con vista sulla sua città. Questo Diorama è realizzato in PVC di alta qualità e presenta applicazioni dettagliate di scultura e pittura.

Progettata da Caesar e scolpita da Cortes Studios, questa statua ha un prezzo consigliato di $ 49,99 (precedentemente era un’esclusiva GameStop).

Il Mandaloriano indossa la sua armatura Beskar per il suo busto Legends in 3D! Rappresentando il personaggio come appare nella nuova stagione di The Mandalorian su Disney +, questo mini-busto in scala 1/2 di circa 10 pollici presenta applicazioni dettagliate di scultura e pittura ed è limitato a 1.000 pezzi.

Questa statua ha un prezzo consigliato di $200.00.

Dal mondo Marvel a Star Wars, nuovi prodotti in arrivo

Questi erano tutti i nuovi prodotti provenienti da Diamond Select Toys. Come abbiamo detto in precedenza, nonostante non sdiano ancora acquistabili in Italia, a breve saranno disponibili nei negli shop autorizzati!

