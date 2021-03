Rocket League Swideswipe: annunciato per mobile, ecco il periodo d’uscita

Psyonix ha appena presentato Rocket League Swideswipe, il titolo arriverà su mobile nel periodo d’uscita che trovate in questa news

Considerato quanto sia diventato vasto e, soprattutto, redditizio il mercato del gaming in formato mobile in così poco tempo, con giochi come PUBG Mobile e Genshin Impact (per citarne solo un paio) a rastrellare introiti da far impallidire i titoli su console, non sorprende che molti attori principali sulla scena del settore videoludico siano pronti a lanciarsi in questa, ormai, ex nicchia. Psyonix, ad esempio, con il Rocket League campione di incassi su PC e console per diverso tempo, presto farà il suo debutto nel mobile, con il titolo Rocket League Sideswipe appena annunciato con tanto di periodo d’uscita. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Rocket League Swideswipe: il periodo d’uscita è fissato entro la fine del 2021 e in alcuni territori è già disponibile in fase alpha

Rocket League Sideswipe sarà un titolo mobile autonomo che verrà lanciato come versione free-to-play per iOS e Android con un periodo d’uscita previsto entro la fine dell’anno. Il gioco in questione presenterà una nuova visuale prospettiva basata sull’impiego della telecamera laterale e si concentrerà sulle partite 1v1 o 2v2. I match sono descritti come “frenetiche attività di 2 minuti” e, sebbene il gameplay e lo schema di controllo siano stati semplificati per i dispositivi mobili, manterranno la classica meccanica e la fisica di base del popolare titolo sportivo-automobilistico su PC e console.

Rocket League Sideswipe è anche già entrato in fase di test alpha a regione limitata in Nuova Zelanda e Australia per i giocatori Android. Per quanto riguarda Rocket League vi ricordiamo che il gioco è disponibile per PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC e che a partire dall’anno scorso è diventato free-to-play.

Negli scorsi mesi abbiamo fornito ampia copertura sul gioco di Psyonix: qui trovate la guida per sbloccare tutte le auto nel gioco, qui, invece, vi abbiamo proposto dei consigli e suggerimenti per migliorare le vostre prestazioni nel titolo di Psyonix.

