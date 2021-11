Milan Games Week & Cartoomics “As one”: tutti gli ospiti e il programma!

Tramite comunicato stampa è stato divulgato il programma completo e l’elenco degli ospiti presenti alla Milan Games Week & Cartoomics “As One”: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Annunciata qualche tempo fa, il tempo della Milan Games Week & Cartoomics “As One” si sta avvicinando a passi da gigante. Sarà che veniamo da due anni di stop, sarà che due grandi fiere dell’intrattenimento videoludico e fumettistico sono state unite in “una sola”, ma le aspettative e l’hype per questa gigantesca fiera è realmente alle stelle. Tutte le info per i biglietti ve le abbiamo già date in un articolo dedicato, che trovate qua, e vi consigliamo di sbrigarvi perché qualche ticket è ancora rimasto sul sito ufficiale online, ma dovrete sbrigarvi: sabato 13 è già sold out. D’altronde stiamo comunque parlando del più importante evento italiano dedicato a videogiochi, eSports, digital entertainment e geek culture, ma anche al mondo del fumetto, dell’editoria e di qualsiasi altra forma di intrattenimento. L’evento avrà luogo dal 12 al 14 novembre alla Fiera Milano Rho.

Se invece non riuscirete ad essere presenti di persona, potrete tranquillamente seguire l’evento in live streaming dal main stage in diretta esclusiva YouTube. Invece, sin dal primo giorno, radio 105 trasmetterà in diretta radio con Diletta Leotta e Daniele Battaglia (il venerdì) e Edoardo Mecca e Dario Micolani (sabato e domenica). Saranno presenti anche tantissimi influencer, come Kurolily, KeNoia e Playerinside, nonché gli intrattenitori di Crossover Universo Nerd.

Milan Games Week & Cartoomics “As One”: un programma sconfinato come la lista degli ospiti!

Presente anche la classica Gaming Zone Powered by Gamestop, cuore del padiglione 12, dove potrete anche provare una lunga serie di videogiochi comeBack 4 Blood, Far Cry 6, FIFA 22, Forza Horizon 5, Marvel’s Guardians of the Galaxy e molto altro. L’area dedicata agli eSports sarà l‘Intel eSport Show, animata dai principali tournament organizare, da PG eSports a ProGaming Italia, da QLASH alla Lega eSport. Presente anche un’area dedicata interamente agli sviluppatori indipendenti italiani, realizzata in collaborazione con IIDEA, e chiamata Indie Dungeon. E il divertimento non si ferma decisamente qui! Il sessantesimo anniversario di Diabolik, l’area di mostra & mercato dedicata all’editoria a fumetti, l’Artist Alley & Self Publishing: la lista è decisamente lunga e non sappiamo neanche da dove iniziare!

Per questo motivo, per il programma completo e l’interminabile lista degli ospiti della Milan Games Week & Cartoomics “As One” vi rimandiamo al sito ufficiale dell’evento, che potete raggiungere cliccando qui! Fateci sapere se sarete presenti all’evento, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!