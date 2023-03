Marvel’s Spider Man 2: la voce di Venom svela il mese d’uscita

Tony Todd, il doppiatore che darà la voce a Venom in Marvel’s Spider Man 2, ha svelato su Twitter il mese d’uscita del gioco

Se siete dei fan dell’Uomo Ragno di sicuro non vedrete l’ora di mettere le mani su Marvel’s Spider Man 2, il nuovo titolo in sviluppo da parte di Insomniac Games. Il gioco venne annunciato per la prima volta durante il PlayStation Showcase del 2021 e al momento la compagnia ha dichiarato di volerlo pubblicare nell’autunno del 2023.

Negli ultimi mesi Insomniac non ha rilasciato molte informazioni sul progetto, ma a quanto pare recentemente sono emersi in via non ufficiale dei dettagli molto interessanti legati al periodo di lancio. Ieri sera infatti Tony Todd, il doppiatore che darà la voce a Venom in Marvel’s Spider Man 2, ha svelato su Twitter il mese d’uscita del gioco.

L’uscita di Marvel’s Spider Man 2 sembra essere più vicina del previsto!

Ieri sera Tony Todd ha pubblicato su Twitter una foto scattata durante una sessione di mocap e successivamente ha iniziato a rispondere ai commenti dei fan desiderosi di giocare al nuovo Spider Man. A quanto pare però l’attore si è lasciato prendere un po’ la mano, dato che ha svelato importanti informazioni legate al periodo di lancio. Secondo Todd infatti l’uscita del nuovo Marvel’s Spider Man 2 è prevista per settembre 2023, cioè fra soli sei mesi.

Looks like September! Massive publicity coming in august. Commercials start dropping in august so I’m told. Hold on to your … and hold breath! Gonna be necessary — Tony Todd (@TonyTodd54) March 21, 2023

Vista la sua posizione le informazioni svelate da Tony Todd sono sicuramente attendibili, ma ricordate che questo non è un annuncio ufficiale. Fino a quando gli sviluppatori o il publisher non lo dichiareranno apertamente infatti non potremo essere certi che il gioco uscirà proprio in quel periodo. In ogni caso, considerando la leggerezza con cui l’attore ha svelato questa informazione, probabilmente una risposta di Insomniac non tarderà ad arrivare.

Marvel’s Spider Man 2 arriverà in esclusiva PS5 durante l’autunno del 2023. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.