My Hero Academia: confermata la stagione 7 dell’anime!

Nell’ultimo numero del Weekly Shonen Jump di Shueisha è stata confermata la stagione 7 dell’anime di My Hero Academia: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel mentre su Prime Video è arrivato in esclusiva il film di One Piece Red, anche i fan di My Hero Academia possono rallegrarsi. Dopo una sesta stagione da urlo, il popolarissimo anime è stato rinnovato per una settima stagione. La notizia è arrivata tramite l’ultimo numero del magazine settimanale di Shueisha, il Weekly Shonen Jump, anche se non c’è stata una vera e propria conferma ufficiale da Bones o dal regista, Kenji Nagasaki.

L’ultimo episodio della sesta stagione di My Hero Academia andrà in onda questa settimana e, nel numero 17 del magazine Shueisha, i creatori hanno ringraziato i fan per l’estremo supporto riversato sul franchise in questi anni. Il numero continua poi confermando la decisione, da parte della produzione, di continuare con una settima stagione. La conferma ufficiale arriverà probabilmente nel corso dell’AnimeJapan, l’evento che si terrà a Tokyo il prossimo 25 e 26 marzo (e in cui avremo nuove informazioni anche sulla serie animata annunciata negli scorsi giorni di Atelier Ryza).

My Hero Academia Season 7 has officially been confirmed in Issue #17! pic.twitter.com/wz67vqDruW — Shonenleaks (@sh0nenleaks) March 22, 2023

My Hero Academia rinnovato per la stagione 7: prossime informazioni all’AnimeJapan!

La serie di My Hero Academia è stata piuttosto prolifica, nel corso degli ultimi anni, nella produzione di nuove stagioni, non prendendosi mai neanche un anno di pausa. Considerando i precedenti, i fan si aspettano la stagione 7 di My Hero Academia nel corso del 2024, ma è ancora tutto da confermare. La sesta stagione andrà a concludere il Dark Hero arc e, considerando il contenuto successivo del manga, la settima dovrebbe animare lo Star and Stripe Arc, l’U.A. Traitor Arc e, forse, arrivare al Final War Arc.

Scopriremo maggiori informazioni sulla stagione 7 di My Hero Academia probabilmente all’AnimeJapan 2023, che si terrà, come già detto, il prossimo 25 e 26 marzo. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

