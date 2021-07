Abandoned: ecco la data di uscita dell’app per il trailer

Annunci di annunci di altri annunci: non abbandonate la speranza, il trailer di Abandoned ha una data di uscita per l’apposita app

Giuriamo di non averlo fatto apposta, ma a questo punto tanto vale dirlo: sì, siamo qui di nuovo per parlare di Abandoned, stavolta per una data di uscita definitiva per l’app con cui potremo vedere il trailer. In modo non dissimile dagli “annunci di altri annunci” per i quali SEGA ed altri publisher sono ormai noti, ora anche lo studio (che supponiamo essere) olandese BlueBox Game Studios è pronto ad annunciare quanto dovremo attendere per attendere ancora prima di avere qualcosa di concreto. Il lato buono, in tutto questo, è che delle date vere e proprie ci sono.

La data di uscita per l’app per vedere il trailer di Abandoned (che al mercato mio padre comprò)

Evitiamo di dilungarci eccessivamente e passiamo alla ciccia: la data di uscita per l’app dedicata ai trailer di Abandoned sarà tra noi il 29 di luglio. Parliamo dell’applicazione, naturalmente, e non del video di presentazione in sé. La lunga rincorsa è prevista per uno sprint iniziale il 10 di agosto con quella che viene chiamata semplicemente “introduzione”, mentre “più avanti ad agosto” vedremo, finalmente, il trailer vero e proprio, sperando che la cosa metta a tacere i complottisti (con una conferma o con una smentita) una volta per tutte.

We’re excited to announce that the Abandoned Trailers App will be available to preload free of charge for all PS5 users on July 29 with the introduction available on August 10 followed by the first trailer later in August. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 11, 2021

Prevedibilmente, la reazione nei commenti è quanto mai divisa. C’è di tutto: chi parla con rassegnazione, chi cerca indizi su Silent Hill (effettivamente al centro della partnership tra Konami e Bloober Team) e chi, semplicemente, è un po’ stufo di dover sempre aspettare l’ennesima alzata di veli. L’alone di mistero inizia ad essere troppo e a mancare di senso, ora che è emerso che la campagna marketing sfrutterà una piattaforma separata per un singolo prodotto. Non sappiamo che altro aggiungere, se non un semplice “vedremo”.

