Hitman Trilogy: confermata l’uscita ufficiale

IO Interactive conferma ufficialmente l’uscita di Hitman Trilogy. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Nelle scorse ore, IO Interactive ha annunciato ufficialmente l’uscita di Hitman Trilogy, uno speciale bundle dedicato alla serie, in arrivo su PC e console. La collection, che arriverà già nel corso di questo mese, fra le altre cose permetterà per la prima volta agli utenti Steam di giocare al terzo episodio (del quale trovate qui la nostra recensione in merito), fino ad ora mai arrivato su PC. Siete pronti a tornare nei panni del letale Agente 47?

Ufficializzata l’uscita di Hitman Trilogy per console e PC

Hitman è una saga ormai storica, che può contare milioni di appassionati in tutto il mondo. Il reboot ufficiale della serie, avvenuto nel 2016, ha riscosso un enorme successo, grazie al quale è stata in seguito realizzata una trilogia. Ora, mentre la community attende con ansia i nuovi dettagli dell’anno 2 per il terzo capitolo della serie, gli sviluppatori hanno da poco ufficializzato l’uscita di Hitman Trilogy.

Lo speciale bundle sarà disponibile in tutto il mondo già il prossimo 20 gennaio, e rappresenta l’occasione perfetta per scoprire (o riscoprire) la serie, in quanto permetterà di giocare ai tre capitoli di Hitman usciti dal 2016 in poi. La collection sarà disponibile su Steam, Epic Game Store, Xbox Series X/S e PS5 (ma arriverà anche su Xbox One e PS4), e sarà inclusa fin dal day one nel catalogo Xbox Game Pass (sia per gli utenti console che PC).

E voi che cosa ne pensate? Siete veterani di Hitman, oppure coglierete questa ghiotta opportunità per scoprire per la prima volta la serie?