Xiaomi Mi 11 Ultra 5G: arriva in Italia ma in esclusiva TIM

Sarà disponibile in esclusiva con TIM dal prossimo 5 Maggio il nuovo Xiaomi Mi 11 Ultra 5G, smartphone di fascia alta dotato di un “mini display” sulla scocca posteriore. Il prezzo, anch’esso alto, sarà di 1399€

Arriverà presto anche da noi il nuovo top di gamma della casa cinese Xiaomi, ovvero il Mi 11 Ultra 5G. Uno smartphone particolare nel design in quanto monta sulla scocca posteriore in ceramica un piccolo display AMOLED da 1,1″ a colori. Su quest’ultimo sarà infatti possibile visualizzare notifiche o visualizzare l’anteprima delle fotografie che stiamo per scattare tramite l’imponente modulo fotografico. Il pannello principale, invece, è un AMOLED da 6,81″ con risoluzione WQHD+ e refresh rate fino a 120Hz. A seguire l’intera scheda tecnica del dispositivo.

Xiaomi Mi 11 Ultra 5G: scheda tecnica

Display: AMOLED da 6,81″ WQHD+ (515PPI) , luminosità picco 1700 nit , refresh rate 120Hz con AdaptiveSync (30/60/90/120Hz), campionamento del tocco a 480Hz , sensore di impronte digitali integrato, sensore luce ambientale 2.0 a 360°, modalità Sunlight 4.0, modalità lettura 3.0, certificazione SGS Eye Care Display, protezione Corning Gorilla Victus ;

da , luminosità picco , refresh rate con campionamento del tocco a , ; display posteriore: AMOLED da 1,1″ con risoluzione di 126 x 294p, luminosità 450nit, always-on ;

da con risoluzione di ; CPU: Snapdragon 888 Qualcomm SM8350 ;

; GPU: Adreno 660 ;

; RAM: 12GB di tipo LPDDR5 ;

di tipo ; ROM: 256GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; fotocamera posteriore: principale da 50MP , sensore Samsung GN2 da 1/1,12″, f/1.95 + Ultra grandangolare da 48MP, ottica f/2.2 + tele da 48MP , zoom ottico 5x, ibrido 10x, digitale 120x;

, sensore Samsung GN2 da 1/1,12″, f/1.95 + Ultra grandangolare da ottica f/2.2 + tele da , zoom ottico 5x, ibrido 10x, digitale 120x; fotocamera anteriore: 20MP ;

; connettività: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, IR, NFC;

batteria: 5000mAh con ricarica 67W sia cavo che wireless, inversa a 10W ;

con ricarica ; dimensioni: 164,3 x 74,6 x 8,38mm ;

; peso: 234g ;

; colori: Ceramic White, Ceramic Black ;

; OS: Android 11 MIUI 12.5 ;

; Prezzo: 1399€

Xiaomi Mi 11 Ultra 5G: analisi

E’ uno smartphone dotato di una componentistica di altissimo livello, capace di fornire elevate prestazioni in qualsiasi ambito di utilizzo. Questo per merito del SoC più potente attualmente sul mercato, lo Snapdragon 888 e dei 12GB di memoria RAM. Insieme forniscono potenza in abbondanza per qualsiasi tipologia di uso del device, dall’elaborazione di fogli di calcolo all’utilizzo di applicazioni videoludiche. Nel caso di queste ultime, non c’è videogame che non possa girare su questo potente smartphone. Non di meno la presenza di 256GB di memoria ROM di tipo UFS 3.1 permetteranno non solo di memorizzare una quantità enorme di fotografie, video o file di vario genere, ma anche di avviare le applicazioni in tempi record. Il display frontale da ben 6,81″ potrà essere utilizzato al meglio nell’uso di più app in modalità split screen. Inoltre, essendo di tipo AMOLED, fornirà colori accesi e neri assoluti impareggiabili per qualunque display LCD IPS. Avrà inoltre il refresh rate adattivo fino a 120Hz, che si traduce in una elevata fluidità delle immagini durante lo scrolling dei contenuti o durante l’uso di videogiochi a stampo shooter, i quali richiedono riflessi di prim’ordine.

Parlando del piccolo schermo posteriore, sarà anch’esso un AMOLED da 1,1″ ma avrà principalmente la funzione di mostrare le ultime notifiche in arrivo dal mondo social. Il telefono sarà alimentato da una batteria da 5000 mAh, probabilmente sufficiente a coprire 1 giorno, massimo uno e mezzo di utilizzo considerando il SoC energivoro. Da segnalare il supporto alle reti 5G e la presenza del sensore IR, quest’ultimo utile ad esempio per rendere il dispositivo “un telecomando” universale per TV o condizionatori. Parlando infine del comparto fotografico, avrà un sensore principale da 50MP e, almeno da quanto c’è sulla scheda tecnica, dovrebbe fornire foto di qualità eccelsa.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone top di gamma in arrivo di Xiaomi? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!