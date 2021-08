Gamescom 2021: annunciati alcuni dei giochi per la serata di apertura

Il red carpet tedesco della Gamescom 2021 promette faville: ecco alcuni dei giochi che già sono annunciati per la serata di apertura

La serata di apertura della Gamescom 2021 sembra già ben avviata, visti i giochi fino ad ora annunciati. L’evento, condotto dal sempre gioviale Geoff Keighley (The Game Awards, Summer Game Fest), includerà oltre 30 titoli diversi, che si tratti di videogiochi di cui siamo già al corrente o di altri mai visti prima. Se l’entusiasmo non fosse già abbastanza tangibile, ora abbiamo anche nientemeno che un trailer. Lo potete trovare nel tweet che abbiamo riportato qui sotto, e i grandi nomi non mancano di certo. Cercheremo di elencare i più notevoli in questo assaggio di ciò che ci aspetta stasera.

Quali giochi sono stati annunciati per la serata di apertura della Gamescom 2021?

I giochi, tra incertezze e capolavori annunciati, sono parecchi nel trailer per la serata di apertura di Gamescom 2021, ed alcuni non passano davvero inosservati. Abbiamo Far Cry 6 e Death Stranding, per dirne due; del secondo, in particolar modo, si attende il trailer di lancio per la versione Director’s Cut. Genshin Impact e Replaced fanno anche capolino, insieme a Sifu, Back 4 Blood e Unknown 9: Awakening. Anche i semi-indie su licenza godono di visibilità, come Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Keighley ha annunciato nel tweet che avremo altre informazioni “domani”.

What are you looking forward to seeing at @gamescom Opening Night Live on Wednesday? More news tomorrow on additional games. pic.twitter.com/Fz2nAMEJQv — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 23, 2021

Per ora, quel che sappiamo è che ci attende un annuncio su Saints Row per un presunto reboot della serie. Anche Call of Duty: Vanguard, dopo mesi di mistero e di leak, farà finalmente il suo debutto con un trailer di gameplay in anteprima mondiale. Anche LEGO Star Wars: The Skywalker Saga riceverà un trailer per il suo “nuovo look”. La cerimonia è prevista per le otto di sera, ora italiana, di dopodomani, mercoledì 25 agosto.

