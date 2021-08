Crusader Kings III: valutato in Taiwan per PS5, Xbox Series X/S ed Xbox One

Strategia portami via: il comitato del Taiwan ha valutato la versione PS5, Xbox Series X e Series S ed Xbox One di Crusader Kings III

La settimana si apre con un raggio di sole per tutti gli appassionati dei titoli strategici, ora che la versione PS5, Xbox Series X/S ed Xbox One di Crusader Kings III ha ricevuto una conferma ufficiosa dal Taiwan. Il comitato del rating videoludico locale ha infatti valutato il titolo, precedentemente uscito su PC tramite Steam, Microsoft Store, Paradox Store ed Xbox Game Pass lo scorso settembre. La prima espansione, a tema “corte reale”, è stata annunciata a maggio. Ora, il team di sviluppo Paradox intende replicare su controller lo stesso successo riscosso tra gli amanti di mouse e tastiera.

La crociata in Taiwan: Crusader Kings III arriva su PS5, Xbox Series X/S e One?

La pagina ufficiale di Crusader Kings III sui vari store ci anticipa cosa aspettarci su PlayStation 5, Xbox Series X/S ed Xbox One, se questo leak dal Taiwan dovesse rivelarsi attendibile. Nel seguito ad uno dei “più popolari giochi strategici mai creati”, dovremo scegliere una casata di nobili da svariati regni, dall’Islanda all’India. Guidando la nostra dinastia nei secoli, dovremo assicurarne sicurezza e potere. Per farlo, sarà possibile fare dell’appoggio della religione il nostro punto di forza o creare il nostro culto. I secoli bui, tra cavalieri, rivolte, razzie e pellegrinaggi, aspettano dunque solo noi.

Potremo adottare uno stile di vita su cinque, ma uscire dal seminato dopo aver scelto una classe darà vita a svariati problemi. Ci serviranno anche delle guardie fedeli, anche se tale fedeltà dipende anche dalle nostre azioni. Naturalmente, le guerre avranno un ruolo fondamentale: dovremo reclutare i nostri soldati e finanziare nuove tecnologie per dare vita all’esercito migliore. Tra mercenari crociati e prigionieri di guerra, poi, anche gli intrighi spionistici faranno la loro parte. In guerra e in amore tutto è lecito, e anche sedurre i personaggi sarà una freccia al nostro arco, così come i ricatti che ne derivano.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del titolo e delle sue chance di uscire su console?