Death Stranding Director’s Cut ha una data di uscita

NNel corso dell’ultimo State of Play è stata confermata la data di uscita ufficiale di Death Stranding Director’s Cut, che debutterà dopo l’estate

Tra gli annunci a sorpresa diramati in occasione del Summer Game Fest, possiamo senza dubbio annoverare quello relativo all’esistenza di Death Stranding Director’s Cut, anticipata nel corso dell’evento dallo stesso Hideo Kojima. Il trailer in questione, per quanto sicuramente interessante e bizzarro, non aveva in alcun modo anticipato quelli che sarebbero stati i contenuti di questa revisione del titolo del 2019, nè tantomeno una data di uscita ufficiale. A sollevare il sipario su questi elementi, pertanto, ci ha pensato lo State of Play tenuto da Sony proprio nelle ultime ore.

Death Stranding Director’s Cut: data di uscita e tanti nuovi dettagli

Il nuovo trailer dedicato al lavoro di Kojima Productions è servito a delineare quelli che saranno i nuovi contenuti presenti in questa riedizione, che comprenderanno nuove battaglie e nuovi nemici da combattere. Tra questi si intravede anche una enorme CA a forma di verme. Anche il combattimento corpo a corpo vedrà dei miglioramenti, e saranno inoltre aggiunte nuove armi, come la Master Gun e delle torrette mitragliatrici. Presente anche un poligono di tiro, che permetterà ai giocatori di affinare le proprie abilità negli scontri a fuoco.

Naturalmente, vista la natura del titolo, anche il sistema di consegne ha subito qualche modifica, grazie alla presenza della Cargo Catapult, che permetterà di consegnare il carico sulla lunga distanza. Utile anche il Support Skeleton, che ci consentirà di poter trasportare materiale supplementare, così come il Buddy Bot, in grado di garantire una mobilità maggiore. Spazio anche ai veicoli, che tramite la Jump Ramp saranno in grado di spiccare enormi balzi, mentre il Fragile Circuit ci permetterà di scatenarci in gare automobilistiche. Ovviamente non mancheranno anche delle missioni storia completamente inedite.

Tutto bello, pertanto, ma quando uscirà? La data di rilascio è fissata per il prossimo 24 Settembre, e noi di tuttoteK siamo curiosi di sapere se avete intenzione di acquistare la nuova incarnazione dell’ultima fatica di Hideo Kojima.

Se poi siete in vena di acquisti, e cercate altri giochi a prezzo scontato, il nostro consiglio è sempre quello di visitare le pagine di Instant Gaming.