Football Manager 2024: ecco qual è la data uscita

Sports Interactive e Sega hanno annunciato che la data d’uscita di Football Manager 2024 corrisponde al 6 novembre. Quest’ultimo mese è una vera e propria tradizione per la serie annuale di simulazioni manageriali. Il capitolo di quest’anno del franchise promette una serie di miglioramenti e aggiunte, tra cui obiettivi individuali dei giocatori e logica di interazione, calci piazzati migliorati, un motore di gioco per le partite potenziato e altro ancora. Come ogni anno, Football Manager 2024 sarà disponibile in diverse varianti, a seconda della piattaforma su cui si gioca. La versione principale, denominata FM 24 Console, sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S e PS5 e, come negli anni passati, il titolo in questione sarà nuovamente disponibile tramite Game Pass al lancio sia su PC che su Xbox. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Football Manager 2024: data d’uscita confermata e gli altri dettagli sul gioco

FM 24 Touch, invece, sarà disponibile su Nintendo Switch, mentre FM 24 Mobile sarà ovviamente disponibile su dispositivi iOS e Android. Quest’anno, tuttavia, per la prima volta in assoluto, la versione mobile del gioco sarà disponibile esclusivamente tramite Netflix. Anche se il lancio globale di Football Manager 2024 è previsto per il 6 novembre su tutte le piattaforme, chi preordina il gioco riceverà circa due settimane di accesso anticipato. Ulteriori dettagli sul gioco, su cosa aspettarsi dalle diverse piattaforme e sulle tempistiche di lancio arriveranno nelle prossime settimane, quindi restate sintonizzati.

