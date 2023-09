Jabra a IFA: ecco i nuovi auricolari Elite 10 ed Elite 8 Active

Jabra all’IFA di Berlino presenta due nuovi modelli premium per ampliare la gamma di auricolari True Wireless Elite, Jabra Elite 10 ed Elite 8 Active

Alla principale fiera di Consumer Electronics, IFA, Jabra, leader nelle soluzioni audio e video personali e professionali, presenta due nuovi modelli premium per ampliare la gamma di auricolari True Wireless Elite. Gli Elite 8 Active, testati per essere gli auricolari più resistenti al mondo, e gli Elite 10, i dispositivi più avanzati realizzati da Jabra per il lavoro e il tempo libero, con chiamate chiare, comfort per tutto il giorno e ottimizzati per offrire un’esperienza più coinvolgente con la tecnologia Dolby Atmos e il sistema Dolby Head Tracking.

Jabra Elite 8 Active a IFA: gli auricolari più resistenti al mondo

I nuovi Jabra Elite 8 Active, stabiliscono un nuovo standard di durata e vestibilità. Costruiti per molto più che la semplice corsa o lo sport in generale, gli auricolari sono progettati per essere resistenti in qualsiasi condizione d’uso.

Gli auricolari Elite 8 Active superano tutti i test richiesti dallo standard militare statunitense per l’elettronica rinforzata (810H). Parliamo di tutti gli aspetti, dall’umidità alle alte temperature, dalla pioggia all’altitudine. Sono completamente impermeabili se immersi fino a 1,5 metri. Sono classificati IP68, il che significa che sono totalmente resistenti alla polvere e all’acqua, mentre la custodia di ricarica è classificata IP54 per essere a prova di polvere e spruzzi. Inoltre, gli Elite 8 Active sono stati sottoposti a test di corrosione altamente accelerati. Ciò richiede che gli auricolari – per dimostrare le loro credenziali anti-corrosione – superino 11 cicli completi di test (tra cui 2 ore a 40°C con un’umidità del 93%), un test di schizzi di 15 minuti in acqua salata e un test di asciugatura a caldo di 15 minuti a 40°C. Il tutto rimanendo saldi nell’orecchio grazie alla migliore presa fornita dalla tecnologia Jabra ShakeGrip.

Gli auricolari Jabra Elite 8 Active sono particolarmente resistenti, ma non per questo hanno sacrificato suono e estetica. Sono pensati per accompagnare gli allenamenti con un suono incredibile grazie al Dolby Audio, che offre un ritorno chiaro e realistico per un’esperienza di ascolto più lunga e confortevole. L’Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) ottimizza automaticamente le prestazioni della cancellazione attiva del rumore in base all’ambiente in cui ci si trova. La tecnologia Wind Neutralizing HearThrough attutisce le interferenze del vento senza bloccare I rumori del traffico, garantendo dunque la sicurezza senza compromettere la stabilità del suono.

Questi auricolari sono ottimi sia per lavorare, che per allenarsi grazie a diversi fattori tra cui la tecnologia di chiamata a 6 microfoni, la rete di protezione dal rumore del vento, la connettività stabile con gli smartwatch, la compatibilità con Google Assistant, Spotify Tape, le tecnologie Fast Pair e Swift Pair, la durata della batteria fino a 8 ore (32 ore con la custodia).

Jabra Elite 10 a IFA: scegliere l’esperienza di ascolto del Dolby Atmos

I nuovi auricolari top della gamma Jabra Elite 10 di Jabra promettono la migliore combinazione di comfort, audio e chiamate ovunque ci si trovi, sia per il lavoro, che per il tempo libero. Questi dispositivi True Wireless, ottimizzati per la fruizione di contenuti con la tecnologia Dolby Atmos, sono realmente coinvolgenti e sono i primi auricolari Jabra a supportare il sistema Dolby Head Tracking. Quest’ultimo coinvolge gli ascoltatori in un modo completamente nuovo, mantenendoli al centro del suono mentre muovono la testa, consentendo un’esperienza più naturale per tutte le forme di intrattenimento, compresi i contenuti Dolby Atmos e stereo. Quando il sistema è disponibile, la combinazione del Dolby Head Tracking con i contenuti Dolby Atmos eleva ulteriormente la qualità del suono con dettagli e chiarezza incredibili per un’esperienza di ascolto senza precedenti.

Gli Elite 10 eliminano anche il rumore circostante con la tecnologia Jabra Advanced Active Noise Cancellation. La cancellazione attiva del rumore ultra potente si adatta automaticamente a ciò che circonda l’utente. Questo risultato è ottenuto grazie a onde infrasoniche che misurano il condotto uditivo e ad algoritmi che rilevano le perdite di rumore e le condizioni del vento. Di conseguenza, gli auricolari passano automaticamente al risultato più elevato negli ambienti più rumorosi e lo riducono nei luoghi silenziosi.

Progettata sull’esperienza degli Elite 7 Pro per la tenuta della presa e degli Elite 85t per il comfort di utilizzo durante tutto il giorno, gli Elite 10 sono i primi della gamma di auricolari wireless di Jabra a offrire la tecnologia Jabra ComfortFit per una vestibilità più naturale e ariosa e una minore occlusione, grazie al design semiaperto che allevia la pressione sull’orecchio consentendo agli utenti di camminare e parlare in tutta comodità. Gli auricolari sono inoltre progettati per adattarsi a un numero maggiore di forme e dimensioni di orecchie rispetto al passato. Gli Elite 10 sono dotati di tecnologia a 6 microfoni per chiamate cristalline, la batteria di 6 ore (27 ore con la custodia) – incluso un supporto tascabile ottimizzato per la ricarica wireless – la connessione Bluetooth Multipoint, l’assistenza vocale in vivavoce e un facile accoppiamento.



Jabra a IFA: dichiarazioni ufficiali

Calum MacDougall, SVP di Jabra, ha dichiarato: “Jabra ha avuto successo identificando le esigenze degli utenti e applicando poi le esclusive capacità di ingegneria audio per soddisfarle. Per gli Elite 10, ci siamo concentrati sul comfort, sulle chiamate e sulle prestazioni musicali per soddisfare le esigenze di un utilizzo quotidiano, dalla musica alle riunioni. Con gli Elite 8 Active, invece, rispondiamo all’esigenza degli utenti di utilizzare con sicurezza i loro auricolari, ovunque si trovino, dal lavoro all’allenamento più intenso”.

Javier Foncillas, VP Commercial Partnerships & Global Sales di Dolby Laboratories, ha commentato: “Le innovazioni Dolby hanno ridefinito il modo in cui l’intrattenimento viene creato e vissuto dai consumatori di tutto il mondo. Condividiamo la passione e l’ambizione di Jabra per la qualità; la combinazione della nuova gamma Elite con le più recenti innovazioni audio di Dolby, come il Dolby Head Tracking e il Dolby Audio, rappresenta un abbinamento perfetto”.

Principali caratteristiche degli Elite 8 Active:

Auricolari resistenti alla polvere, all’acqua, al sudore e alle cadute da 1 m con grado di protezione IP68 e custodia resistente alla polvere e agli spruzzi con grado di protezione IP54

Suono cristallino e maggiore dimensionalità con Dolby Audio

Tecnologia Jabra ShakeGrip per una vestibilità sicura, con un design elegante

La tecnologia Adaptive Hybrid ANC filtra automaticamente i rumori di sottofondo

Tecnologia Wind Neutralizing HearThrough per attività all’interno e all’aperto

Tecnologia di chiamata a 6 microfoni con rete di protezione dal rumore del vento

Altoparlanti da 6 mm

Durata della batteria fino a 8 ore, e fino a 32 con la custodia (ANC attivato)

Connettività stabile con lo smartwatch

Google Assistant, tecnologie Fast Pair, Swift Pair e riproduzione di Spotify Tap

Connessione Bluetooth Multipoint

I dispositivi supportano il Bluetooth Low Energy (LE) e i codec LC3, LC3plus con futuro aggiornamento del firmware

Principali caratteristiche degli Elite 10:

Ottimizzato per la tecnologia Dolby Atmos con il sistema Dolby Head Tracking, che consente un’esperienza più coinvolgente

Tecnologia Jabra ComfortFit per una vestibilità naturale e meno occlusa, con design semiaperto per alleviare la pressione sull’orecchio

Tecnologia di chiamata a 6 microfoni con algoritmi avanzati per una migliore chiarezza delle conversazioni in qualsiasi ambiente

Jabra Advanced ANC che blocca due volte di più i rumori rispetto all’ANC standard di Jabra

Tecnologia HearThrough con riduzione del rumore del vento

Batteria da 6 ore (27 ore con la custodia) con ANC attivo, inclusa la base tascabile ottimizzata per la ricarica wireless

Grado di protezione IP57

Connessione Bluetooth Multipoint

Assistente vocale con mani libere, tecnologie Fast Pair, Swift Pair e riproduzione di Spotify Tap

I dispositivi supportano il Bluetooth Low Energy (LE) e i codec LC3, LC3plus con futuro aggiornamento del firmware

Prezzi

Elite 8 Active: prezzo suggerito di vendita 199 euro nei colori Caramel, Navy Blue, Black e Dark Grey. Elite 10: prezzo suggerito di vendita 249 euro, disponibili nei colori Cream, Cocoa, Titanium black, Gloss Black, Matte Black.