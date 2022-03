FIFA 22: presentati i nuovi Kit Retro

Tramite un comunicato stampa, EA ha fatto sapere di voler celebrare la storia del calcio con una serie di nuovi Kit Retro, ovvero pacchetti contenenti le divise indossate da alcuni dei più grandi club di tutti i tempi, accessibili da ora su FIFA 22

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti e nuovi contenuti per FIFA 22, in linea con il supporto che il team di sviluppo sta dedicando al proprio titolo di punta. Oltre infatti ai numerosi TOTW che riportiamo settimanalmente sul sito, oggi vi riportiamo anche di un nuovo aggiornamento. Il publisher EA ha voluto infatti celebrare la storia del calcio presentando i nuovi FIFA 22 Kit Retro, ovvero una serie di pacchetti contenenti le vecchie divise storiche di alcuni dei più grandi club di sempre. Vediamo di seguito quali sono di preciso.

FIFA 22: tutti i Kit Retro

I Kit Retro di FIFA 22 saranno quindi un’occasione per rivivere i momenti d’oro di ben 12 club partner, tra cui Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Inter e Milan. In particolare, per l’Inter sarà disponibile il Kit del Centenario, che ripropone le divise indossate da campioni come Zanetti, Crespo e Vieira nella 16esima vittoria del titolo di Serie A del club, che avvenne proprio in occasione del 100esimo compleanno del team. Per il Milan invece si tratterà di un Kit ispirato alle divise indossate da icone come Baggio, Maldini e Baresi durante la stagione 1995/96, quando la squadra vinse il suo 15° titolo di Serie A.

Qui di seguito riportiamo la lista di tutti i kit presenti nel pacchetto. Avremo le divise di Liverpool ’82, Man City ’69, Spurs ’61, Leeds ’92, Inter Centenario, AC Milan ’96, Dortmund ’76, Real Madrid ’07, U. Católica ’60, Portugal 1921, PSG ’89, S.L. Benfica ’61.

