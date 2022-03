Keep Racism Out: FIFA 22 contro le discriminazioni

Tramite comunicato stampa, EA Sports e Lega Serie A hanno divulgato una nuova interessante iniziativa chiamata Keep Racism Out che, unendo il calcio vero con quello virtuale di FIFA 22, vuole lanciare un forte messaggio contro le discriminazioni

La corsa al successo di FIFA 22, annuale capitolo della più famosa serie di videogiochi sul calcio, continua incessante e indiscussa, anche a causa della scarsa competitività di eFootball, la deriva free-to-play di PES che ha poco convinto videogiocatori e critica. Vi abbiamo parlato del titolo di EA Sports in una recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui, ma oggi siamo qui a parlarvi di un’iniziativa decisamente diversa dal solito, e molto più lodevole e socialmente utile. Tramite comunicato stampa, infatti, la divisione di Electronic Arts, insieme alla Lega Serie A, ci ha introdotti alla nuova e terza edizione di “Keep Racism Out”, un’iniziativa volta alla lotta contro ogni tipo di discriminazione.

Promossa dalla Lega Serie A con l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Keep Racism Out sostiene la lotta al razzismo ed è stata messa in atto per garantire la parità di trattamento, la tutela dei diritti umani nel calcio e per tenere il razzismo fuori dagli stadi. Con l’obiettivo di sensibilizzare tutti gli appassionati di calcio, sia nel mondo reale sia in quello virtuale, e soprattutto per creare ulteriore consapevolezza, EA Sports ha introdotto un kit su misura in FIFA 22 per diffonderne il messaggio educativo. Il kit sarà caratterizzato dai colori blu scuro e chiaro del marchio Lega Serie A con il logo “Keep Racism Out” e la striscia arancione sulla parte anteriore delle maglie. È già disponibile in FIFA Ultimate Team.

La lotta al razzismo di FIFA 22: Keep Racism Out!

David Jacson, VP Brand EA Sports FIFA, ha commentato:

EA Sports è al fianco della Lega Serie A nella sua lotta contro il razzismo non solo nel calcio, ma anche nella nostra società in generale. Rendere il kit “Keep Racism Out” disponibile all’interno di FIFA 22 crea un’opportunità per i giocatori di mostrare il loro sostegno a questo messaggio.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A, ha invece dichiarato:

La lotta contro la discriminazione in ogni sua forma è un tema purtroppo ancora fortemente attuale, ma il successo negli anni della campagna “Keep Racism Out” dimostra che qualcosa sta cambiando. Questa consapevolezza deve essere uno stimolo a fare sempre meglio in questa battaglia così importante per la nostra società. Siamo estremamente orgogliosi che anche in questa stagione EA SPORTS sia al fianco di Lega Serie A e della campagna “Keep Racism Out”, convinti che attraverso il videogioco FIFA 22 riusciremo a veicolare questo messaggio di rispetto e inclusione al maggior numero di persone, in particolare tra le generazioni più giovani, che saranno il futuro di un mondo del calcio finalmente libero da ogni discriminazione.

Il kit di gioco di Keep Racism Out è già disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa iniziativa qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!