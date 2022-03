Vediamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Tiny Tina’s Wonderlands, lo spin-off dell’universo di Borderlands creato da Gearbox arrivato da qualche giorno su PC e console di vecchia e nuova generazione

I fan dell’universo di Borderlands hanno finalmente potuto mettere mano a qualcosa di unico ed originale creato dalla solita irreverente Gearbox. Il 25 marzo scorso, Tiny Tina’s Wonderlands è ufficialmente arrivato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, portandosi dietro quel carico di sgargiante allegria in stile fantasy che ci aspettavamo. Spin-off del franchise più famoso di Gearbox e sequel di Borderlands 2: Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, che ha fatto anche parte dei giochi gratuiti del plus dello scorso febbraio, il titolo si è presentato sin da subito irriverente e terribilmente interessante. Sapremo parlarvene meglio in una recensione dedicata, in questo articolo ci rivolgiamo a tutti coloro che vorrebbero completarlo al 100%.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Tiny Tina’s Wonderlands consta di 39 statuette totali, di cui 29 di bronzo, 4 d’argento, 5 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono sapere assolutamente nulla su Tiny Tina’s Wonderlands. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Tiny Tina’s Wonderlands: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

Una recente speranza : Raggiungi il livello 10.

: Raggiungi il livello 10. Prode protagonista : Raggiungi il livello 20.

: Raggiungi il livello 20. Missione, prego! : Completa “Bunkers & Badasses”.

: Completa “Bunkers & Badasses”. Fulgibriglia ha bisogno di aiuto : Completa “La salvezza di Fulgibriglia”.

: Completa “La salvezza di Fulgibriglia”. Briglie corte : Completa “Un duro giorno per un cavaliere”.

: Completa “Un duro giorno per un cavaliere”. Amante della foresta : Completa “Dal tuo bardo, con vendetta”.

: Completa “Dal tuo bardo, con vendetta”. Bomb Voyage! : Completa “L’emozione dell’oceano”.

: Completa “L’emozione dell’oceano”. Veleggiare magico e assurdo : Completa “La ballata di Ossus”.

: Completa “La ballata di Ossus”. Dissonanza brutalnarrativa : Completa “La Spira letale”.

: Completa “La Spira letale”. Recuperacorpi : Completa “Il figlio di sultana”.

: Completa “Il figlio di sultana”. La prima sessione : Completa “Lo scopo dell’anima”.

: Completa “Lo scopo dell’anima”. Un lavoro con i controgoblin : Completa “Compagni Uniti per la Liberazione dagli Oppressori” e “La fine di Vorcanar”.

: Completa “Compagni Uniti per la Liberazione dagli Oppressori” e “La fine di Vorcanar”. Parassita perduto: Completa “Un giro sul fusto”.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Tiny Tina’s Wonderlands: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Parli la difesa : Completa “Il processo di Phil Occhio Sghembo”.

: Completa “Il processo di Phil Occhio Sghembo”. Ammazzamostri della domenica : Completa “Gerritt di Trivia”.

: Completa “Gerritt di Trivia”. Ogni missione conta : Completa 20 missioni secondarie.

: Completa 20 missioni secondarie. Afferra la mia mano! : Rianima un alleato.

: Rianima un alleato. Inversione del Destino : Ottieni un tiro salvezza uccidendo un nemico duro o un boss.

: Ottieni un tiro salvezza uccidendo un nemico duro o un boss. Tasche piene : Accumula almeno 100.000 di oro.

: Accumula almeno 100.000 di oro. Caricatore Conservante : Acquista un miglioramento dell’inventario di livello massimo.

: Acquista un miglioramento dell’inventario di livello massimo. Prendi questo : Fai uno scambio.

: Fai uno scambio. Compra, trova e gioca di ruolo : Raccogli e sblocca un oggetto cosmetico.

: Raccogli e sblocca un oggetto cosmetico. Fortuna fuori controllo : Accumula un minimo di 3.000 al saccheggio.

: Accumula un minimo di 3.000 al saccheggio. I podcast non li hanno ancora inventati : Raccogli una pergamena delle storie nascoste.

: Raccogli una pergamena delle storie nascoste. Continua a incantare : Incanta o reincanta un oggetto.

: Incanta o reincanta un oggetto. Fine del dungeon : Completa tutte le porte dei dungeon nel Continente.

: Completa tutte le porte dei dungeon nel Continente. Indietro! : Colpisci un nemico che ti insegue nel Continente.

: Colpisci un nemico che ti insegue nel Continente. Festival delle mazzate : Libera 10 accampamenti nel Continente.

: Libera 10 accampamenti nel Continente. Ringrazia la Creatrice: Completa una sessione nella Camera del Caos.

I trofei d’argento | Tiny Tina’s Wonderlands: ecco la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i quattro trofei d’argento del titolo di Gearbox:

Cuore di viverna : Raggiungi il livello 30.

: Raggiungi il livello 30. Benedetto sia il caso : Trova un oggetto leggendario incantato.

: Trova un oggetto leggendario incantato. Orotenente : Accumula almeno 1.000.000 di oro.

: Accumula almeno 1.000.000 di oro. Ti riferisci ai livelli di Caos?: Raggiungi il livello di Caos 10.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Tiny Tina’s Wonderlands: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

Leggenda vivente : Raggiungi il livello 40.

: Raggiungi il livello 40. Da quassù si vede tutto : Completa “Spezzafato”.

: Completa “Spezzafato”. Il completismo è divino : Completa tutte le missioni secondarie.

: Completa tutte le missioni secondarie. Come un mulo : Acquista tutti i miglioramenti dell’inventario.

: Acquista tutti i miglioramenti dell’inventario. Caos controllato: Raggiungi il livello di Caos 20.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Tiny Tina’s Wonderlands:

Bunker Masterato: Sblocca tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Tiny Tina’s Wonderlands. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Gearbox e 2K Games, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!