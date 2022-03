LEGO: annunciati i nuovi set diorama Star Wars!

Tramite comunicato stampa, il gruppo LEGO ha svelato la nuova collezione di set diorama a tema Star Wars, per liberare il lato chiaro della forza

Nelle scorse ore, il gruppo LEGO ha rivelato una nuova collezione di set a tema Star Wars, per poter di nuovo trasportar ei fan all’interno delle loro scene preferite della trilogia originale in formato mattoncino. Tre nuovi set diorama che riproducono scene iconiche del film Una nuova Speranza e L’Impero colpisce ancora, un’idea originale da costruire ed esporre con fierezza e capace di regalare agli appassionati della saga e del mattoncino un nuovo modo per vivere le loro passioni. I set sono tre in totale, e sono già tutti disponibili per il pre-ordine. Dal 26 aprile li troverete acquistabili in tutti i negozi fisici e digitali che vendono prodotti Lego, con un prezzo variabile dai 59.99€ agli 89.99€. Nei prossimi paragrafi li vedremo meglio nel dettaglio.

Il set Volo sulla Trincea della Morte Nera invita i costruttori a ricreare l’avvincente inseguimento di Darth Vader a Luke Skywalker che, insieme all’alleanza ribelle, combatte per distruggere la Morte Nera. Mentre si completa la costruzione, è d’obbligo ripensare alle memorabili parole di Darth Vader “La forza scorre potente in lui“.

Tanti momenti iconici nei nuovi tre set diorama di Lego Star Wars!

Il viaggio continua con il set Compattatore di Rifiuti della Morte Nera, che riproduce la drammatica scena di Una nuova speranza dove Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca e la principessa Leila Organa sono temporaneamente intrappolati, subito dopo aver liberato quest’ultima dal blocco di detenzione AA-23. Ricco di dettagli autentici, fra cui parete mobili, un Dianoga e personaggi famosi come C-3PO, R2-D2, Han Solo, Luke Skywalker , Chewbacca e la Principessa Leila. E per completare questo momento leggendario, l’arguta osservazione di Han Solo: “Una cosa è certa, saremo tutti molto più magri“.

Infine, per “sentire la forza“, basterà trovare il proprio equilibrio con il set Addestramento Jedi su Dagobah. Il suggestivo modellino permette agli Jedi in addestramento di rivivere i momenti nella capanna del Maestro Yoda nelle paludi di Dagobah, ricreando i dettagli di questa scena iconica si Star Wars: L’impero colpisce ancora”. All’interno anche le minifigure che rappresentano i personaggi di Yoda, Luke Skywalker e R2-D2.

I nuovi tre set diorama di Lego Star Wars sono già disponibili per il preorder. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le nuove uscite e le recensioni a tema oggettistico nerd! E se siete degli appassionati in merito, perché non date un’occhiata al più che fornito catalogo di Zavvi?