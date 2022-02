Nintendo Direct: annunciata la remaster di Chrono Cross

Un grande classico del passato ritorna, infatti al Nintendo direct è stato annunciato l’arrivo di Chrono Cross in versione Remaster

Durante il Nintendo Direct di ieri sera, tra i tanti annunci ha trovato spazio anche l’annuncio di un grande classico del passato risalente all’epoca della prima PlayStation, stiamo parlando di Chrono Cross, seguito del famoso Chrono Trigger per Super Nintendo, che arriverà in versione Remaster. Il titolo è previsto per il 7 aprile 2022 in un’edizione chiamata Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, contenente anche un’avventura testuale mai pubblicata in Occidente. Oltre all’annunciata versione per Nintendo Switch, il titolo arriverà anche su PS4, Xbox One e PC.

Chrono Cross: il grande ritorno della versione remaster

La Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition non è soltanto una semplice versione remaster del titolo, ma include diverse migliorie, tra cui la possibilità di disabilitare gli incontri casuali, una colonna sonora migliorata e l’inclusione dell’avventura testuale The Radical Dreamers, nata come spin-off di Chrono Trigger per Satellaview e uscita nel 1996. Questa storia è stata d’ispirazione per la realizzazione poi di Chrono Cross e presenta finali multipli, proprio come il titolo originale.

Chrono Cross è un JRPG uscito nel lontano 1999 in Giappone e poi nel 2000 in America, mentre in Europa non è mai arrivato ufficialmente. Il titolo in realtà non è un vero e proprio seguito diretto di Chrono Trigger, dato che è ambientato in un universo alternativo con personaggi del tutto nuovi. Sarà possibile reclutare oltre 40 personaggi, anche se, a seconda delle proprie scelte non tutti saranno disponibili in una singola run del gioco, dato che anche questo titolo avrà diversi finali disponibili a seconda delle scelte fatte e dei personaggi trovati nel gioco.

Durante la presentazione di ieri sono stati molti gli annunci di Nintendo, tra cui ricordiamo anche il finale del Direct con l'annuncio in pompa magna di Xenoblade 3.