Nintendo Direct: il trailer di Xenoblade Chronicles 3 annuncia l’uscita per il 2022

Nella tarda serata del 9 febbraio, Nintendo ha presentato dopo diversi mesi di latitanza il primo Nintendo Direct del 2022. La diretta è durata esattamente 40 minuti, ed è stata dedicata principalmente alla line-up di giochi disponibili su Nintendo Switch durante la prima metà del 2022. Tra i titoli di cui si sarebbe potuto aspettare già un assaggio, vi erano senza dubbio quelli programmati per marzo, come Kirby e la Terra Perduta, Triangle Strategy, e anche i reboot di Advance Wars rinviati tempo fa. Seppur questa diretta non ci ha riservato troppe sorprese eclatanti o bombe stupefacenti, è proprio verso gli ultimi pochi minuti che i fan della piattaforma si sono sentiti mancare il fiato, con la rivelazione del trailer di Xenoblade Chronicles 3 e della sua data d’uscita.

Xenoblade Chronicles 3, il trailer e una data d’uscita vicinissima

Se il ritorno di Mario Strikers con il nuovo Battle League non può essere considerato già tra una delle sorprese maggiormente piacevoli di questo Nintendo Direct, allora l’annuncio di Xenoblade Chronicles 3 andrà certamente a rabbonire ogni genere d’insoddisfazione. Proprio mentre ci si trovava ormai agli sgoccioli del Nintendo Direct, infatti, è stato mandato inaspettatamente un ultimo trailer, e forse quello più esaltante dell’intera diretta, riguardante Xenoblade Chronicles 3: Il filmato mostrato è stato molto corposo, e ha consentito di visualizzare non solo alcune scene tra i personaggi e la narrativa nella quale essi sono coinvolti, ma anche delle fasi di gameplay che mostrano tra le altre cose una presenza molto più marcata dell’apertura nell’esplorazione del mondo di gioco.

Ovviamente, tutto ciò è stato accompagnato sempre attraverso il tipico stile che caratterizza l’anima mista a sci-fi e JRPG di Xenoblade, individuabile in ogni suo capitolo. La trama presentata pone i due protagonisti, Noah e Mio, all’interno di una guerra tra due nazioni ostili, quella di Keves e Agnus. I sei personaggi appartenenti alle rispettive due fazioni prenderanno parte in quest’epocale storia, che avrà come tema centrale la “vita”. Non sono stati dati ulteriori dettagli riguardo il titolo, ed è chiaro che anch’esso tratterà della miseria, il terrore ineludibile, e la bellezza grafica rinomata nel franchise di Xenoblade. Tuttavia, ciò che ha sorpreso più di tutti è senza dubbio l’annuncio della data d’uscita di Xenoblade Chronicles 3 proprio nel trailer di questo Nintendo Direct, ufficialmente stabilita per settembre 2022.

