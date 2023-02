Call of Duty: nuovo titolo stand alone nel 2023 per un rumor

Secondo un rumor possiamo aspettarci un nuovo titolo stand alone della serie Call of Duty nel 2023. Scopriamo i dettagli in questa news

Dopo gli ottimi consensi ottenuti lo scorso anno con il reboot di Modern Warfare 2 (se ve la siete persa, potete recuperare a questo link la nostra recensione in merito), sembra proprio che la celebre saga FPS non abbia intenzione di fermarsi. Secondo un rumor, infatti, un nuovo titolo di Call of Duty sarebbe in arrivo anche nel corso del 2023, con la saga che continuerà la propria serie di uscite a cadenza annuale, senza interruzioni.

Per un rumor, il Call of Duty del 2023 sarà un nuovo titolo stand alone

Dopo la diffusione di alcune voci secondo le quali nel 2023 non ci sarebbe stato nessun nuovo Call of Duty, ma solamente un grosso DLC dell’ultimo titolo uscito, ora invece, secondo un recente rumor, quest’anno, come di consueto, possiamo aspettarci un capitolo a sé della saga. Secondo Insider Gaming, infatti, sembra che il capitolo in arrivo sia inizialmente nato come un grosso contenuto aggiuntivo per Modern Warfare 2, divenendo poi a tutti gli effetti un gioco stand alone.

Pare comunque che la nuova uscita sarà fortemente collegata alla celebre trilogia Modern Warfare, anche se non è chiaro per ora in cosa consista questo collegamento. Activision attualmente non ha ancora rilasciato aggiornamenti sui nuovi progetti in cantiere, pertanto il consiglio è come sempre quello di prendere con le pinze tali notizie, in quanto si tratta solamente di voci di corridoio non confermate. Non resta dunque che attendere dichiarazioni ufficiali da parte degli sviluppatori, le quali arriveranno con ogni probabilità, nel corso dei prossimi mesi.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni in merito?