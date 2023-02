Prime Video svilupperà una serie su Spider-Man Noir

Prime Video e Sony Pictures rinsaldano la loro collaborazione con una serie in live action su Spider-Man Noir: cosa sappiamo del progetto

Un’indiscrezione su Twitter ha lanciato la notizia, poi la conferma ha letteralmente mandato in visibilio i fan. Prime Video e Sony Pictures realizzeranno una serie tv in live action su Spider-Man Noir, celebre variante dello spararagnatele, calato in una peculiare atmosfera hard boiled e con alle spalle una tradizione fumettistica di assoluto livello. Come detto, l’indiscrezione di una serie tv su Spider-Man Noir si era prima fatta strada su Twitter, poi è arrivata la conferma di Cristopher Miller, che sempre sui social ha confermato la notizia. Insomma, Sony Pictures e Prime Video stanno lavorando per ampliare in maniera sensibile lo spider-verse, che al cinema sta vivendo qualche difficoltà con i non convincentissimi film su Morbius e Venom, ma che conferma di avere delle grandissime potenzialità. Silk e Spider-Man Noir dovrebbero essere, dunque, al centro delle serie tv Sony su Prime Video, in attesa di ulteriori dettagli sui progetti.

Spider-Man Noir: cosa sappiamo della serie su Prime Video

Per il momento, sono molto pochi i dettagli noti sul progetto di Amazon. A illustrare qualche dettagli è Variety, che racconta come il progetto sia nelle mani di Phil Lord e Cristopher Miller, team che ha realizzato l’amatissimo Spider-Man: Un nuovo universo. Il progetto, dunque, partirà proprio da lì, sviluppando chiaramente altre forme, ma mantenendo un importante legame con quell’opera fondante per lo spider-verse. La sceneggiatura della serie, invece, dovrebbe essere nelle mani di Oren Uziel.

Pochissimi dettagli, invece, per ciò che riguarda la trama. La storia dovrebbe essere calata nella New York degli anni ’30 e riguardare un personaggio diverso da Peter Parker. Per il resto, possiamo solo immaginare che la serie prenderà spunto da qualche arco famoso, come Occhi senza un volto di David Hine e Fabrice Sapolski e Crepuscolo a Babilonia di Margaret Stohl, oppure seguire le vie principali attingendo ai primi racconti stesi da Hine. Tutto un mistero, per ora, ma sicuramente la buona notizia è che la serie si farà.

Lo Spider-Verse

Oltre a Spider-Man Noir, anche Silk sarà protagonista di una serie su Prime Video: non perdetevi nessun aggiornamento.

