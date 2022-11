Recensione CoD Modern Warfare II: Infinity Ward sale in cattedra

In questo articolo troate la recensione di Call of Duty Modern Warfare II, il secondo capitolo della nuova serie di COD. Sarà riuscito questo nuovo frangente della saga a risollevare le sorti dello sparatutto più famoso del mondo?

Dopo l’uscita di Vanguard, che ha deluso gran parte della stampa e dei giocatori, lo scettro torna nelle sapienti mani dei ragazzi di Infinity Ward che provano a realizzare un Call Of Duty in grado di divertire, introducendo un gameplay più maturo e pensato, il tutto senza mai snaturare il brand o lo stile che contraddistingue la saga.

Un gameplay solido, ma che con qualche aggiunta riesce a innovarsi senza mai perdere il focus. La campagna è una grande vetrina per un gioco spettacolare, che assomiglia sempre più a un colossal hollywoodiano. Purtroppo la trama lacunosa e con evidenti buchi narrativi accompagnati da un villain non entusiasmante ne contengono la riuscita. Rimane comunque una produzione ottima sono tanti alti punti di vista.

Una campagna fra alti e bassi

Siamo davanti a un sequel di un reboot che vanta, però, una trama quasi completamente slegata dagli aventi passati. Non mancano ovviamente citazioni e personaggi storici della saga e, come già detto, la campagna può essere giocata e goduta tranquillamente anche da chi non conosce il passato del gioco. Come al solito le vicissitudini narrate sono un pretesto per imbracciare un fucile e dare spettacolo. Il tutto si sarebbe chiuso così per un normale COD, ma i ragazzi di Inifinty Ward hanno nuovamente messo a disposizione dei giocatori una serie di motivi per cui la campagna in singolo valga da sola buona parte del biglietto.

Non siamo ai livelli del capitolo precedente di MW, ma grazie a una serie di personaggi carismatici conosciuti, e a qualche new entry indovinata, la campagna scorre piacevole e appagante per tutte le sette, otto ore che servono a portarla a termine. La task force 141, comandata in questa missione sul campo da Ghost Rider, personaggio iconico e amato della saga, dovrà sventare un attacco terroristico che punta a mettere in ginocchio gli Stati uniti D’America. La trama del gioco è praticamente questa e al netto di qualche inserimento su suolo messicano. Ottimo l’inserimento di un nuovo e ben caratterizzato personaggio mentre le missioni saranno una serie di eventi legati alla bene e meglio da un filo narrativo, a volte interrotto da qualche buco qua e là, sparse per il medio oriente. Non mancheranno i momenti di spettacolarità, così come non mancheranno i classici punti “à la Call of Duty” in cui un manipolo di uomini riuscirà a sgominare una piccola porzione di esercito nemico.

Spettacolo a ogni costo | Recensione Call of Duty Modern Warfare II

Esattamente come in qualche film alla Fast And Furious, per giocare a Call of Duty Modern Warfare II bisogna mettere da parte quella porzione di materia grigia dedita alla coerenza e godersi semplicemente lo spettacolo. Senza fare spoiler, il cambio di scenari, di location e soprattutto la possibilità di sentirsi onnipotenti non mancheranno. La storia scorre bene e viene tenuta in alto specialmente dalle situazioni e dalle variabili, facendoci presto dimenticare una trama in alcuni punti senza senso, ma che ci darà la possibilità di dare sfogo alla nostra creatività e alla nostra voglia di creare un po’ di sano e fittizio caos.

I personaggi più iconici, uniti alle nuove leve, sono carismatici oltre ogni limite e purtroppo mettono in ombra un cattivo che non sarà in grado di reggere la supremazia della squadra scelta, annullandosi quasi totalmente, e di sicuro non in grado di lasciar traccia di sé nella memoria dei giocatori.

Gameplay divertente e solido | Recensione Call of Duty Modern Warfare II

Il feedback delle armi, i vari rinculi e le differenze di utilizzo e approccio alle diverse bocche da fuoco riescono a far divertire davvero tutti. I nemici, e di conseguenza anche il videogiocatore, cadono a terra facilmente e il tutto rende il gioco frenetico ed entusiasmante. Oltre alle classiche modalità come “Deatmach a squadre“, “Dominio“, “Cerca e distruggi” e “Uccisione confermata“, fanno capolino anche “Soccorso prigioniero” e “Knockout“, dove basta il minimo errore per andare in panchina. Non mancano ovviamente le versioni delle modalità principali in versione amplificata con 32 giocatori mezzi terrestri, aerei e i bot per condire il tutto.

È stata anche inserita la modalità in terza persona, che ci ha però lasciati piuttosto perplessi, per non dire delusi, sotto diversi frangenti. Un esempio su tutti sono le scene di avvio match che avvengono in terza persona e passano alla prima in maniera deliberata, senza una transizione ben fatta od accattivante. Bene invece il sistema di mira che, al contrario di quanto visto nella beta, rimane sempre in terza persona a meno che non si utilizzino mirini a lungo raggio o fucili da cecchino.

Un buon numero di mappe con scenari differenti | Recensione Call of Duty Modern Warfare II

Il numero delle mappe è più che sufficiente a dare un senso di novità per parecchio tempo, con Infinity Ward e Treyarch che sono riuscite a creare ben undici mappe per le modalità classiche e cinque aggiuntive per gli scontri su larga scala. Il level design si dimostra efficace e divertente: fra muri da scavalcare, palazzi diroccati e corsi d’acqua da attraversare tutto si presenta ogni volta differente. Questo ci permette di elaborare strategie d’attacco ogni volta nuove, ad esempio, nella mappa dove viene simulata l’entrata di un’autostrada, il level design è praticamente fondamentale. Ogni veicolo è pronto a esplodere e a far esplodere le autovetture circostanti e sarà dunque facile causare una serie di danni piuttosto importante: una granata a frammentazione lanciata al momento giusto potrebbe addirittura spazzare via il team avversario in un sol colpo.

Non manca ovviamente anche una modalità cooperativa, seppur limitata, che ci permetterà di affrontare le battaglie in compagnia degli amici. Attualmente le campagne cooperative sono solamente tre, ma siamo sicuri che con i prossimi aggiornamenti il portfolio missioni sarà ampliato alla grande.

Bocche da fuoco e gestione degli accessori | Recensione Call of Duty Modern Warfare II

Per quanto riguarda le armi e gunplay non abbiamo nulla o quasi da recriminare. La nuova gestione dello sblocco delle armi ci permette di non averne molte fin da subito e per poter ottenere il maggior numero possibile di bocche da fuoco sarà necessario maturare un considerevole numero di punti esperienza. Inoltre le armi si evolvono a partire, come sempre, da quelle base per avanzare via via verso quelle più efficaci. Per quanto riguarda la gestione degli accessori, quelli ottenuti avanzando di livello dai videogiocatori rimarranno a disposizione dell’arma base e di tutte le sue varianti. In altre parole, il continuo cambiare ed evolversi delle armi, mantenendo però di base gli accessori già sbloccati, non permetterà mai l’instaurarsi della noia nel giocatore.

Cambia anche la gestione dei Perk che, pur essendo quattro per classe, solamente due saranno disponibili da inizio partita. Gli altri si sbloccheranno solo a metà o verso la fine del match, scelta che probabilmente sarebbe stata quasi perfetta per una sola abilità speciale. Tutto sommato però la scelta costringerà il giocatore a elaborare strategie sempre più stratificate e a preparare diverse classi anche in vista di diversi tipi di modalità. Il bilanciamento delle armi sembra piuttosto buono e che voi scegliate d’imbracciare una mitraglietta, un fucile d’assalto, un tattico, un pompa oppure un cecchino riuscirete a competere tranquillamente in ogni match. Il rinculo delle armi come il feedback stesso che viene restituito è diverso e ben strutturato anche con armi della stessa classe.

Comparto tecnico ben strutturato | Recensione Call of Duty Modern Warfare II

Sia per quanto riguarda la campagna che per quanto concerne il multiplayer il livello grafico è molto alto. Ovviamente la cura della campagna è leggermente superiore, almeno per i volti e per i dettagli, ma anche in multigiocatore il livello tecnico rimane sopraffino. Le mappe sono ben studiate e i ricche di dettagli al netto di una quantità limitata di texture spigolose. Gli effetti particellari dati dall’esplosione dei proiettili, come le polveri che rimangono in aria dopo un’esplosione, rendono davvero il tutto più entusiasmante.

Durante la campagna è doveroso inoltre citare i movimenti sott’acqua che in minima parte si ritrovano anche in una mappa multigiocatore. In queste situazioni, sia i movimenti sia lo sparare crea un effetto che sa di innovazione, ed è davvero entusiasmante. E l’innovazione non sta nel semplice fatto che è difficile trovare un videogioco che ti permette di sparare sott’acqua, ma anche perché è quasi impossibile trovarne uno che lo realizza in modo così sopraffino.

I modelli delle auto, quelli dei personaggi principali e dei comprimari sono realizzati in maniera certosina e nonostante la quantità di dettagli, per ovvi motivi, subisca un leggero calo nelle mappe online il risultato rimane comunque notevole. Ottima anche l’ottimizzazione su PC che nonostante la nostra ormai vecchiotta RTX 2080 ci permette di giocare a un livello di dettaglio molto alto senza scendere a troppi compromessi con il frame rate. Meno bene la gestione dei menù e dei sotto-menù che risultano confusionari e poco pratici. Per cambiare modalità o semplicemente per capire quali mimetiche abbiamo sbloccato o riuscire a capire come farlo ci vorrà così tanto tempo che è più probabile che passi proprio la voglia di farlo. Peccato.

Bentornato Call of Duty Modern Warfare II

In conclusione di questa recensione, dopo il non apprezzatissimo Vanguard, ci sentiamo di rassicurare i giocatori di Call of Duty con Modern Warfare II. Grazie a questo nuovo capitolo sarà un piacere tornare a giocare dapprima una campagna divertente ed emozionante, e in seguito un multiplayer che sa come far rimanere incollati allo schermo i giocatori. Probabilmente non è il titolo più accessibile alle nuove leve, che dovranno fare i conti con una gameplay strutturato che vede il ttk (time to kill) abbassato. In Call of Duty Modern Warfare II si muore alla svelta e per chi si approccia a questa saga per la prima volta il tutto potrebbe essere frustrante, almeno per le prime ore di gioco. Il nostro consiglio per le nuove leve, ma un po’ per tutti, è quello di terminare la campagna in modo da assimilare al meglio il gunplay. Il nuovo COD è divertente e bello da vedere e, al netto di qualche piccola imperfezione, è sicuramente fra le migliori produzioni degli ultimi anni. Difficilmente verrà abbandonato dalla community anche grazie alle sicure migliorie che apporteranno i ragazzi di Ininity Ward.

Call of Duty Modern Warfare II è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Fateci sapere se lo avete acquistato qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!

8.5 divertente e gratificante Punti a favore Comparto tecnico ben ottimizzato...

Comparto tecnico ben ottimizzato... Una campagna divertente...

Una campagna divertente... Buon bilanciamento e gestione delle armi Punti a sfavore ... anche se si poteva fare meglio nei menù di gioco

... anche se si poteva fare meglio nei menù di gioco ... anche se con una trama lacunosa