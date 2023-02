Sabrent: presentata la nuova USB Type-C Flat Docking Station

In queste ultime ore Sabrent ha presentato la sua nuovissima USB Type-C Flat Docking Station (DS-UFNC) adatta ad ogni tipo di utilizzo

La docking station USB Type-C (DS-UFNC) è stata progettata per semplificare la vita dell’utente con un’installazione a due unità e senza alcun tipo di attrezzi. Supporta un’unità SSD M.2 PCIe NVMe e un’unità SSD/HDD SATA da 2,5″/3,5″ in modalità singola o doppia unità per il trasferimento dei dati e la clonazione offline con indicatori LED chiari. L’unità M.2 viene mantenuta fresca durante il funzionamento per evitare il throttling grazie a un dissipatore M.2 integrato. Inoltre include un pad termico. Qualunque sia il vostro sistema di archiviazione, questa docking station renderà al massimo.

Dettagli sulla nuova USB Type-C Flat Docking Station di Sabrent

L’adattatore di alimentazione incluso migliora l’affidabilità durante il funzionamento con HDD da 3,5″ e SSD ad alta potenza. I trasferimenti sono possibili tramite un’interfaccia retro-compatibile da 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2). I cavi USB Type-C/Type-A to Type-C sono inclusi per funzionare con un’ampia gamma di dispositivi e la docking station è progettata per macchine Windows e macOS. Le unità SSD sono pienamente supportate da TRIM e UASP per garantire le migliori prestazioni e affidabilità. Inoltre la docking station USB Type-C (DS-UFNC) supporta contemporaneamente SSD M.2 PCIe NVMe e SSD e HDD SATA da 2,5″/3,5″ con installazione senza attrezzi. Trasferimento dei dati tramite USB o clonazione offline con una o due unità. Costruito per garantire facilità e affidabilità.

USB Type-C Flat Docking Station di Sabrent: USB veloce e tante novità

Può trasferire dati fino a 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) con una porta host USB appropriata ed è retro-compatibile. Supporta sia TRIM che UASP per garantire affidabilità e prestazioni. I cavi da USB Type-C/Type-A a Type-C sono inclusi per comodità e compatibilità. Può funzionare in modalità singola o doppia unità per il trasferimento dei dati. Supporta una comoda clonazione offline tra due unità. È incluso un adattatore di alimentazione che fornisce energia sufficiente per HDD da 3,5″ e SSD ad alta potenza. Progettata per la vostra comodità con un design innovativo. Un dissipatore di calore M.2 con pad termico incluso assicura che l’hardware sia mantenuto fresco e protetto. Gli indicatori LED vi tengono informati durante tutti i processi. Compatibile con sistemi Windows e macOS, ma può funzionare con altri dispositivi. Per usufruire della garanzia completa, registrare il prodotto su sabrent.com. Per qualsiasi domanda, vi basterà contattare il supporto tecnico all’indirizzo support@sabrent.com.

Disponibilità

La docking station piatta USB Type-C (DS-UFNC) sarà presto disponibile su Amazon e su Sabrent.com.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova USB Type-C Flat Docking Station di Sabrent ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).