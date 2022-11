CoD Modern Warfare 2: la campagna di Ghost è in sviluppo?

Secondo un insider in CoD Modern Warfare 2 sarà possibile giocare una campagna dedicata al personaggio di Ghost

Il 2023 sarà un anno un po’ insolito per Call of Duty. A quanto pare, la serie non vedrà una nuova uscita, interrompendo il suo lungo ciclo di rilasci annuali, anche se Activision ha dichiarato che l’anno prossimo pubblicherà comunque nuovi contenuti premium a pagamento per la storica serie FPS.

Secondo alcune fughe di notizie, si tratterà di DLC a pagamento per CoD Modern Warfare 2, che comprenderanno non solo nuovi contenuti multiplayer, ma anche elementi scaricabili per la campagna per giocatore singolo dedicata al personaggio di Ghost. Ora, un nuovo rapporto pubblicato su Whatifgaming da Ralph Valve, noto insider, potrebbe aver fornito nuovi dettagli proprio su quest’ultimo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

CoD Modern Warfare 2: Activsion ha proposto all’attore che interpreta Ghost di realizzare una campagna con il suo personaggio come protagonista?

Secondo il rapporto suddetto, una nuova campagna per giocatore singolo di CoD Modern Warfare 2 è attualmente in fase di sviluppo e sarà incentrata sul personaggio di Simon “Ghost” Riley. Secondo quanto riportato, l’attore Samuel Roukin, che interpreta Ghost, è stato contattato da Activision durante lo sviluppo di Modern Warfare 2, e il colosso dell’intrattenimento ha proposto a Roukin di espandere ulteriormente il suo ruolo al di là di quello già previsto per lo sparatutto in questione.

Non è noto se la campagna di Ghost farà parte dei contenuti scaricabili a pagamento di Modern Warfare 2, anche se il rapporto prosegue affermando che con le espansioni di Modern Warfare 2, Infinity Ward sta adottando l’approccio di sviluppare più episodi in una struttura simile all’Antologia di Dark Pictures, con ogni episodio incentrato su personaggi e storie diverse.

In precedenza, il giornalista Jason Schreier ha dichiarato che l’espansione premium a pagamento di Modern Warfare 2 è stata sviluppata da Sledgehammer Games. Presumibilmente, nei prossimi mesi Activision rivelerà dettagli ufficiali sui suoi piani post-lancio per Modern Warfare 2, ma al momento non ci sono informazioni concrete.

