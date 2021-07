Call of Duty Black Ops Cold War: il titolo sarà a breve disponibile gratis

T ha annunciato che sarò possibile provare gratis Call of Duty Black Ops Cold War tra qualche giorno. Ecco tutti i dettagli

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà scaricabile gratuitamente a partire dal 22 luglio fino al 29 luglio su tutte le piattaforme su cui è uscito (ossia PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One). Lo sviluppatore Treyarch ha fatto l’annuncio tramite un post sul blog sul sito Web ufficiale di Call of Duty. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Call of Duty Black Ops Cold War: potrete scaricare il gioco gratis, ottenere offerte speciali su alcune modalità multiplayer e trasferire armi e altro su Warzone

Ebbene sì: a partire da giovedì della prossima settimana e fino al giovedì della settimana successiva Call of Duty Black Ops Cold War sarà disponibile gratis per i giocatori di tutte le piattaforme su cui è uscito. I giocatori che partecipano gratuitamente al periodo di “prova collettiva” avranno accesso a offerte selezionate sulle modalità zombi e multiplayer, anche se le playlist multigiocatore non sono state ancora confermate da Activision. La nuovissima mappa Rush sarà inclusa, così come il Mauer Der Toten! La mappa “speciale”degli zombi. Come se non bastasse, i giocatori che che effettueranno il login in Call of Duty: Warzone avranno accesso a tutte le armi acquisite dal gioco e i progressi fatti durante la settimana gratuita verranno trasferiti automaticamente a Warzone. Insomma: non vi resta che giocare a CoD in tutte le salse nei prossimi giorni.

Oltre a questi brevi periodi in free-to-play, sono in arrivo anche una serie di nuovi contenuti insieme all’aggiornamento di metà stagione della Stagione 4 Reloaded che sarà rilasciato a breve. Call of Duty: Black Ops Cold War è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Nei mesi scorsi vi abbiamo parlato di quali sono, secondo il nostro parere, le migliori armi disponibili in Cold War, per maggiori al riguardo dettagli leggete qui. Se, invece, siete interessati a sapere come sbloccare la temibile pistola Sparachiodi in Warzone gioco non vi resta che leggere questa guida.

