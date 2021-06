Con la season 4 di Call of Duty Warzone ormai iniziata, abbiamo potuto vedere gli effetti di tutte le novità riguardanti il battle royale di casa Activision: in quest’articolo in particolare vedremo come sbloccare la peculiare pistola sparachiodi

La season 4 di Call of Duty è iniziata da poco, e finora abbiamo potuto vedere come i nuovi contenuti riservati al titolo abbiano portato tanti cambiamenti nel gioco. Come abbiamo già potuto vedere in questo articolo dedicato, vi sono stati cambiamenti significativi per quanto riguarda le armi del battle royale di casa Activision: oltre alle statistiche aggiornate delle vecchie armi, sono state introdotte tante armi nuove. In particolare, tra queste ultime, salta all’occhio per la sua peculiarità la pistola sparachiodi: in questa guida di Call of Duty Warzone, vedremo passo per passo come la potremo sbloccare.

Perché la sparachiodi?

La pistola sparachiodi fa esattamente quello che suggerisce il nome: i vostri proiettili non saranno quelli standard per le altre armi, ma saranno letteralmente dei chiodi che potranno potenzialmente infliggere una grande quantità di danni ai vostri avversari. In generale, la sparachiodi rientra nella categoria delle mitragliette, con raffiche automatiche e adatta agli scontri a corto o medio raggio. Per sbloccare la sparachiodi in Warzone però, bisognerà prima completare delle sfide; vediamo insieme come e di che cosa si tratta.

Arma speciale e sfida – Call of Duty Warzone: come sbloccare la sparachiodi

Per trovare le informazioni su come ottenere la sparachiodi, dovrete prima recarvi nella sezione “Armi Speciali”. L’arma in questione si trova in quella sezione, e potrete vedere anche la sfida. Per quanto riguarda Warzone e il multiplayer di Call of Duty Black Ops: Cold War, la sfida da completare per sbloccare l’arma sarà la seguente: dovrete ottenere 5 eliminazioni con armi speciali in 15 diverse partite completate. Ciò significa non solo che dovrete fare tante partite, ma anche che dovrete ottenere ben 5 kill con arma speciale ogni volta. È una sfida non da poco, però finché riuscirete ad equipaggiarvi con l’arsenale giusto, sarà una sfida completabile.

Zombie – Call of Duty Warzone: come sbloccare la sparachiodi

Con questo paragrafo ci discostiamo da Call of Duty Warzone e vediamo come fare, con un metodo alternativo, per sbloccare la pistola sparachiodi in Call of Duty Black Ops: Cold War. L’arma infatti può essere sbloccata giocando alla modalità Zombie: in questo caso la sfida cambia, anche se possiamo anticiparvi che anch’essa può rivelarsi abbastanza impegnativa. Dovrete ottenere 25 uccisioni con armi speciali in 12 diverse regioni. C’è da dire inoltre che, se sbloccherete l’arma nella modalità Zombie, essa diventerà accessibile anche nella modalità multiplayer di Black Ops: Cold War.

Conclusioni

La pistola sparachiodi di Call of Duty Warzone, in fin dei conti, è una delle armi più affascinanti, nonché delle più forti da sbloccare (e vi abbiamo mostrato come fare) del gioco. Ha alcune statistiche che possono renderla fastidiosa da usare per alcuni giocatori a primo impatto (si pensi, per esempio, al rateo di fuoco abbastanza basso per essere un’arma automatica), ma una volta che ci si è fatta l’abitudine non potrete non notare quanto sia importante la sua elevata potenza di fuoco.

