FIFA 22: alcune presunte novità riguardano la Carriera

Un recente comunicato stampa trapelato in rete sembrerebbe alludere ad alcune importanti novità della modalità Carriera di FIFA 22. Ve ne parliamo in modo approfondito qui di seguito

Come ogni anno in questo periodo la saga calcistico-videoludica blockbuster di Electronic Arts si prende prepotentemente la scena con notizie in grado di attrarre l’interesse di una nutrita compagine della community. In un comunicato stampa di EA Sports riportato dal sito web specializzato Push Square, trà le maggiori novità, lo sviluppatore ha apparentemente confermato l’esistenza di club personalizzati nella modalità Carriera di FIFA 22. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

FIFA 22: tra le novità sembrerebbe far capolino la possibilità di creare club personalizzati in modalità Carriera, per adesso, tuttavia, manca ancora una conferma ufficiale da parte di EA

Grosse presunte novità per il titolo calcistico-videoludico per eccellenza: secondo quanto riferito da Push Square, l’ultimo comunicato stampa di EA anticipa una nuova “esperienza di creazione di un club”, che sembra suggerire che i giocatori sarebbero finalmente in grado di creare club personalizzati per la modalità carriera di FIFA 22.

Ovviamente, dato il linguaggio vago utilizzato dal sito suddetto, è meglio prendere queste informazioni con le solite pinze rinforzate e non saltare subito alle conseguenze di quanto riportato. EA Sports condividerà ulteriori informazioni in vista dell’uscita del gioco alla fine di ottobre. FIFA 22 è stato rivelato di recente e ha già generato una serie di polemiche a causa di una serie di pratiche “predatorie”.

Oltre a vendere essenzialmente lo stesso gioco a un prezzo premium di 70 dollari su PS5 e Xbox Series X / S, FIFA 22 ha anche apparentemente bloccato le opzioni di aggiornamento di nuova generazione dietro l’ultima edizione del gioco che costerà l’esorbitante cifra di 100 dollari. Anche quest’anno Nintendo Switch riceverà una versione legacy. Fortunatamente, per quanto riguarda la versione PC del gioco, i requisiti minimi consigliati da Electronic Arts sono piuttosto abbordabili, se siete interessati a scoprirli vi basta un clic qui. Se, invece, siete interessati a scoprire tutto quello che riguarda la prossima demo del gioco in questione annunciata di recente da EA leggete questo nostro articolo.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.