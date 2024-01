CoD MWIII: guida alla nuova mappa, nientemeno che Rio de Janeiro!

Nel west si ballava per schivare i proiettili, oggi si va di samba: vi diamo il benvenuto a Rio nella guida alla nuova mappa di CoD MWIII!

Ora che la Season 1 Reloaded è arrivata, i giocatori di CoD MWIII avranno modo di schierarsi per schivare schiaccianti sconfitte proprio a Rio, la nuova mappa multigiocatore per scontri 6v6 di medie dimensioni per la quale urge una guida… e non una turistica. Certo, ci sono i colori vivaci del mercato di lusso, oltre al centro commerciale della suggestiva città brasiliana, ma non fatevi ingannare. Che sia tra le vetrine al coperto o in mezzo ai vicoli, in entrambi i casi vi attendono tanti vantaggi quante insidie. I migliori Operatori si giostreranno al meglio le due aree, con un Loadout versatile o cambiando classe in base ai ritmi dello scontro. Gli altri… dovrete evitare di essere voi, motivo per cui state leggendo queste righe.

Prebriefing e shopping | Guida a Rio, nuova mappa di CoD MWIII

Si parlava del centro commerciale di Rio de Janeiro e del mercato di lusso, ma la nuova mappa di CoD MWIII non è così semplice da riassumere: la nostra guida andrà un pelo più nel dettaglio. Per fare un esempio, il centro commerciale può rivelarsi una vera trappola (per gli altri, ovviamente) appena mettete mano su armi come il lanciafiamme. Viceversa, un avversario ben difeso al centro del… ehm, centro sarà difficile da stanare. Le granate saranno le vostre migliori amiche per il primo attacco, per poi suonare effettivamente la carica. Cercate però di essere pronti a tutto, magari con un equipaggiamento da artigliere e due armi primarie. Una per gli scontri sul perimetro e l’altra per le schermaglie nel centro commerciale, se ve lo state chiedendo.

Riassunto tattico | Guida a Rio, nuova mappa di CoD MWIII

Nelle modalità di squadra, i gruppi potranno spawnare alla stazione del tram (a nord) o al bar (a sud). Il centro commerciale, manco a dirlo, è appunto al centro tra i due punti di spawn, con annesse stradine, il che offre più opportunità per sforacchiarsi amabilmente, che si tratti di scontri tesi tra cecchini sul perimetro o frenetici parapiglia nelle zone più strette. Le cinque sezioni sono dunque:

Punto di spawn principale: Stazione del Tram (più abitazioni)

Stazione del Tram (più abitazioni) Punto di spawn principale: il Café (più piazzale e vicoli)

il Café (più piazzale e vicoli) Area aggiuntiva: centro commerciale

centro commerciale Area aggiuntiva: garage (più il mercato)

garage (più il mercato) Area aggiuntiva: viale principale

Punto di spawn principale: la Stazione del Tram a nord | Guida a Rio, nuova mappa di CoD MWIII

La Stazione del Tram giace su uno spazio aperto e piatto, dove gli scontri testa a testa vi sfideranno a tenervi in movimento mentre sostenete uno scontro a fuoco per compensare l’assenza di coperture. Usate gli edifici ai vostri lati per spezzare le linee di tiro dagli ingressi a nord del centro commerciale, a meno che non stiate espressamente tenendo sott’occhio i nemici. Il negozio di souvenir è un altro punto di interesse, sia negli angusti interni che nel vialetto all’esterno. La zona residenziale ad est della stazione offre un’arena più compatta. Usate i fucili pesanti contro i nemici intorno al chiosco e giocate sulla lunga distanza per evitare il fuoco dal marciapiede al coperto del viale principale. Il veicolo corazzato parcheggiato vi consentirà di crearvi un punto di vantaggio per ribaltare le sorti di uno scontro.

Punto di spawn principale: il Café a sud | Guida a Rio, nuova mappa di CoD MWIII

Il Café, oltre ad essere presumibilmente un ottimo bar, è anche un punto di spawn più appartato rispetto alla Stazione del Tram, specie se vi ricavate un posticino. Ad esempio potete aprire il fuoco sui nemici dalla finestra aperta, o fuggire dal retro in direzione del viale principale. L’acqua e il veicolo corazzato offrono entrambi ottime coperture. Il piazzale a nord vi avvicina all’azione. I veicoli qui non esploderanno se esposti al fuoco, quindi anche loro valgono come copertura. State in guardia però contro gli avversari che escono dal centro commerciale: i punti da cui quest’ultimo comunica con l’esterno non mancano. I vicoli a ovest portano al mercato e al garage; sta a voi decidere se procedere a muso duro verso la piazza o se essere più furtivi con la via sul retro.

Area aggiuntiva: il centro commerciale | Guida a Rio, nuova mappa di CoD MWIII

Il punto di interesse primario è il centro commerciale, punto nevralgico per brutali scontri a fuoco. Gli ingressi, come abbiamo già detto, sono numerosi e ciò facilita il movimento degli Operatori, sia per entrare che per andare fuori. Prevedibilmente la zona si affolla in fretta; sì, l’edificio è pure grande dall’esterno, ma una volta dentro ci si sente facilmente in trappola. Le sparatorie tendono a concentrarsi sul centro rialzato, accanto agli ingressi sottostanti. Sopravvivere al centro, che spesso è fonte di obiettivi, non è per niente facile. Mantenere la posizione rialzata è di solito un vantaggio, ma trattandosi di un punto facilmente raggiungibile in più modi conviene giocare di squadra.

Area aggiuntiva: il garage | Guida a Rio, nuova mappa di CoD MWIII

Se volete evitare i pericoli del centro commerciale, garage e mercato ad ovest della mappa offrono una grande alternativa. Tra i due, il garage offre la maggioranza delle posizioni tattiche. Arrampicatevi sulla piattaforma rialzata e abbassatevi dietro la fioriera per una posizione di vantaggio lungo la strada. Il garage offre un basso profilo; saltate nel cassonetto fuori dalle porte scorrevoli per attaccare i nemici lungo il marciapiede rialzato del mercato. Quest’ultimo ingombra un po’, dandovi più copertura al costo di meno posizioni avvantaggiate. Gli Operatori a lungo raggio possono sfruttare la bancarella dei generi alimentari per scrutare l’intera strada, mentre i Loadout a medio e corto raggio giocano meglio in prima linea. L’importante è tenere sempre sott’occhio anche gli ingressi occidentali del centro commerciale.

Area aggiuntiva: viale principale | Guida a Rio, nuova mappa di CoD MWIII

Salvo un marciapiede al coperto, il viale principale rimane perlopiù piatto. Ai lati troverete veicoli corazzati parcheggiati ed altri oggetti su cui arrampicarvi e osservare i nemici dall’alto. La posizione più avvantaggiata è proprio il marciapiede, con cui entrare e uscire dal centro commerciale. Dovrebbe essere il primo posto da adocchiare in caso di pericolo nella zona. Se lo usate voi stessi, siate consapevoli della vostra posizione centrale ed osservate entrambi i lati della strada per non farvi sforacchiare da dietro. E con questo abbiamo coperto tutta quanta l’arena; resta altro da aggiungere? Forse sì, dal momento che c’è sempre tempo e spazio per…

… trucchi e consigli!

Già, figurarsi se non saltano sempre fuori i trucchi e i consigli per la nuova mappa di turno: come altri aspetti di CoD MWIII, anche Rio merita una degna conclusione nella guida a lei dedicata. Bando agli indugi, e preparatevi a questa… raffica di dritte!

Scontri a lungo raggio fuori, incontri ravvicinati dentro. Di solito, i Loadout esperti nella lunga distanza se la cavano meglio sul perimetro, mentre gli altri fanno faville nel centro commerciale. Tenetelo a mente, sia pensando alle vostre armi che ragionando su quelle del nemico. Gambe in spalla. Equipaggiate gli scarponi furtivi quando vi trovate sul perimetro. La maggior parte degli scontri avviene su superfici piatte, dove spostarsi lateralmente è la scelta migliore per schivare i colpi nemici. Due aficionados del centro commerciale sono meglio di uno. Trattenersi a lungo tra i negozi è dura, specie quando difendete un obiettivo o cercate di forzare un lockdown nell’area. Portatevi un compagno quando potete per spartirvi la difesa sui punti di ingresso. Non fatevi “beccare in 4K”. L’upgrade alla telecamera tattica sul campo offre un metodo prezioso per osservare le strade vicino alla vostra posizione, che si tratti dei nemici che ne percorrono una, di quella alle vostre spalle o, più semplicemente, di avere un paio di occhi in più. “Nati per soffitto”. (No, non soffritto.) Il tetto del centro commerciale è una lastra di vetro, da cui piazzare attacchi aerei sui malcapitati all’interno. Sapete già cosa fare, specie se volete mettere le radici sui punti legati a un obiettivo in particolare. “Guardo solo e magari torno dopo…”, che oltre ad essere un salvavita quando fate shopping è un mantra con cui evitare di andare subito al centro del (di nuovo, ahem) centro commerciale. Ottimo per minimizzare gli scontri! Attivate la Tac-Stance. Se dovete entrare nel centro commerciale ma non avete armi a corto raggio, attivate la Tac-Stance per muovervi più rapidamente e mirare ancora meglio. Sostituto. Come l’omonima mossa Pokémon, un fantoccio gonfiabile vi è di enorme aiuto per confondere il nemico nello spazio ristretto del centro commerciale. Basta avere l’upgrade giusto per godersi lo spettacolo dei giocatori nemici intenti a sprecare munizioni. Spassoso! “Eh! Volevi!” Equipaggiate un disturbatore di segnale per manomettere tutti gli esplosivi azionati dalla prossimità del loro bersaglio. Con tutte le noie che vi darà il centro commerciale, questo piccolo espediente vi eviterà di dover controllare ogni anfratto del posto in cerca di bombe. Minima spesa, massima resa. Se non riuscite a strappare al nemico il controllo del centro commerciale, giocate a “la volpe e l’uva” e lasciateglielo pure tenere. Lavorate col team sul perimetro per coprire gli ingressi. Prima o poi si stuferanno, e nel momento in cui li avrete stanati partirà la gara di tiro al piattello!

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.