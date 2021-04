Call of Duty Warzone: ecco la nuova mappa Verdansk 1984!

Da pochissimo c’è stata la seconda parte dell’evento nucleare di Call of Duty Warzone che ha permesso ai giocatori di provare la nuova mappa Verdansk 1984

Ieri si è tenuta la parte 1 dell’evento nucleare di Call of Duty Warzone, ma quello non era che l’inizio. Durante la prima metà di questo grande avvenimento i giocatori hanno provato a respingere un’orda di non morti da Verdansk, ma sfortunatamente non hanno ottenuto dei grandi risultati. Da pochissimo però c’è stata la seconda parte dell’evento nucleare di COD Warzone e questa volta ha permesso ai giocatori di provare la nuova mappa Verdansk 1984.

Guardare gli eventi da un’altra prospettiva vi porterà nella nuova mappa di Warzone

Durante la parte 2 dell’evento nucleare i giocatori hanno preso parte ad una missione contemporanea a quella che era possibile giocare ieri sera. Questa volta però l’obiettivo dei soldati non sarà quello di eliminare gli zombi, ma bensì di mantenere il controllo di un dispositivo in grado di distruggere la regione di Verdansk.

Appena la partita sarà finita i giocatori potranno vedere un’enorme fungo nucleare all’orizzonte, ma questo non sarà che l’inizio. Dopo un breve video infatti tutti i partecipanti della lobby saranno subito catapultati nella nuova mappa di gioco: Verdansk 1984. Qui i giocatori potranno partecipare ad una breve battle royale e provare in anticipo una parte dei tanti cambiamenti effettuati.

Al momento per giocare su Verdansk 1984 è necessario completare ogni volta la seconda parte dell’evento, ma molto presto sarà possibile provarla liberamente. Infatti appena l’evento sarà finito (si suppone verso le 06:00 di domani) tutti i giocatori potranno selezionare la nuova mappa senza difficoltà.

Call of Duty Warzone è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.