Call Of Duty Warzone Mobile: l’uscita rinviata al 2024

Previsto per la fine di quest’anno, l’uscita di Call of Duty Warzone Mobile è stata rinviata al 2024. Scopriamo insieme i dettagli

Activision ha posticipato la data d’uscita di Call Of Duty Warzone Mobile, rinviata al 2024. Il gioco aveva una prima finestra di lancio per la fine del 2023, ma in occasione dell’evento Call of Duty Next, Activision ha ufficialmente svelato il periodo in cui si potrà finalmente giocare sui dispositivi mobile. Il titolo sarà disponibile per i possessori di iPhone o iPad sull’App Store, mentre per gli smartphone o i tablet con il sistema operativo Android, si potrà scaricare sul Google Play Store. Inoltre, per alcune azioni come Australia, Cile, Norvegia e Svezia, Call Of Duty Warzone Mobile è già disponibile.

Call Of Duty Warzone Mobile: l’uscita rinviata sul mercato italiano

Tutti gli altri giocatori, tra cui anche noi in Italia, potremo giocare a Call Of Duty Warzone Mobile verso la primavera del 2024, sebbene la software house non abbia ancora annunciato una data precisa. Il gioco sarà disponibile in maniera completamente gratuita e, secondo Activision, 45 milioni di utenti hanno già provveduto a pre-registrarsi sui rispettivi stores. Oltre al classico battle-royale con 120 giocatori, il publisher ha già annunciato altre due modalità online: Dominio e Team Deathmatch, così che i giocatori potranno far avanzare di livello le loro armi. “Call Of Duty: Warzone Mobile è un’esperienza totalizzante tipica di Call Of Duty per ridefinire il genere Battle Royale per i videogiocatori mobile in viaggio” riferisce Activision.

Sarete pronti ad aspettare il titolo Battle Royale legato all’universo Call Of Duty? O siete troppo impazienti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi terremo aggiornati su questo titolo, e non solo, quindi non vi resta fare altro che restare sintonizzati su tuttotek.it. Invece, se volete far crescere il vostro backlog di giochi da finire allora vi consigliamo le offerte presenti su Instant Gaming.