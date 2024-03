Stellar Blade: in arrivo una demo per l’atteso titolo

Se la protagonista è una donzella di grazia infinita, la demo è sempre più che gradita: Stellar Blade sta per concederci un giro di prova

Trattandosi di una delle esclusive PS5 più entusiasmanti dell’anno, l’action stiloso Stellar Blade è nel radar di molti fan della piattaforma Sony, i quali avranno ben presto un assaggio delle avventure di Eve con una demo. Lo ha rivelato il team di sviluppo Shift Up con il trailer che vedete qui sotto, e potete scommettere che i salvataggi saranno trasferibili al gioco completo quando uscirà il 26 aprile. Se volete prendervi una pausa da Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin o da Dragon’s Dogma 2 (in quest’ultimo caso, con buona pace del borsellino), questa è la settimana giusta per concedervi una variazione sul tema. Vi lasciamo in compagnia dei trenta secondi di materiale qui sotto.

A quarantotto ore dall’azione: la demo di Stellar Blade arriva…

Pubblicata erroneamente a inizio mese (dando ad alcuni giocatori la possibilità di provare con mano il gioco), la demo di Stellar Blade uscirà ufficialmente dopodomani, venerdì 29 marzo. Dal piccolo “incidente” siamo venuti a conoscenza di come la skin suit, tra i costumi più succinti per la bella Eve, si traduce in una modalità difficile per il gioco. Il director Hyung Tae Kin ha dichiarato l’altro ieri sul blog di PlayStation che la demo comprenderà una “piccola sorpresa” per chi completerà il tutorial e il primo boss del gioco completo, entrambi presenti nell’antipasto. Svelato col nome di “Project Eve” nel PlayStation Showcase di settembre 2021, il titolo è stato oggetto di un silenzio stampa che ne ha tenuto i fan con il fiato sospeso fino allo State of Play di gennaio.

Ora sta a voi dirci la vostra: proverete questa demo al femminile come abbiamo fatto noi con Peach (recensione in arrivo, a proposito)? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.