Marvel: un nuovo gioco sarà annunciato oggi

Dalla Casa delle Idee, ci si affronta tra superumani e dei a squadre composte da sei: che il nuovo gioco sia il vociferato Marvel Rivals?

Quando parliamo di rumor e leak, di solito si tratta di notizie che verranno confermate dopo una lunga attesa, ma per il nuovo gioco di Marvel dovremo solo tener duro ancora qualche ora. Come potete vedere nel tweet qui sotto, la mitica Casa delle Idee ha rilasciato un teaser con cui conferma un annuncio ufficiale previsto per oggi stesso alle otto di mattina, orario della costa ovest. Siccome sempre di fusi orari si tratta, la cosa per noi si traduce nelle quattro di oggi pomeriggio (ore 16:00 nel formato da ventiquattro ore). Nel tweet compare anche la prima illustrazione del gioco (qui sopra), nella quale diversi personaggi dell’ormai ultraottantenne casa editrice risaltano in silhouette su fondo bianco.

An evil experiment has caused a unique disruption in the timestream. Who will be pulled into this epic showdown? Get ready for an exciting reveal tomorrow at 8AM PT/ 11AM ET! pic.twitter.com/o0YblUHxUA — Marvel Games (@MarvelGames) March 26, 2024

Il misterioso gioco nuovo della New York supereroistica: le voci su “Marvel Rivals”

Del gioco nuovo, in via ufficiale, non rimane altro da dire se non tradurre il tweet: passiamo però prima a Marvel Rivals, ovvero alla natura del titolo secondo i leak. Un rapporto da parte di TheStreamr parla infatti di un (appropriatamente) hero shooter a squadre di sei giocatori sulla falsariga di Overwatch. Lo stile artistico, dal canto suo, dovrebbe invece attingere a piene mani da Valorant. Sempre stando ai rumor che circolano sul titolo, alle redini dello sviluppo (in fase di pre-alpha) dovrebbe esserci NetEase. La finestra di uscita dovrebbe essere il 2025 per PC, con una vaga possibilità di versioni per console e mobile. Il tweet recita: “Un esperimento maligno ha causato una distorsione unica nel flusso temporale. Chi verrà trascinato in questo epico scontro?” Lo sapremo in giornata.

