Blasphemous 2: annunciato per Nintendo Switch

Annunciato con un oscuro trailer, Blasphemous 2 per Nintendo Switch. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dato che il primo capitolo, uscito originariamente nel 2019 (se ve la siete persa trovate a questo link la nostra recensione in merito) era stato apprezzato da pubblico e critica, i ragazzi di The Game Kitchen hanno deciso di dedicarsi ad un seguito del loro sanguinoso metroidvania. Di Blasphemous 2 eravamo già conoscenza dalla scorsa estate, ovvero fin da quando, in occasione dell’annuncio del DLC intitolato Wounds Of Eventide, gli sviluppatori avevano dichiarato di essere al lavoro su un sequel, e nelle scorse ore è giunto l’annuncio ufficiale che esso, come il suo predecessore, approderà anche su Nintendo Switch.

Blasphemous 2 annunciato ufficialmente per Nintendo Switch

Ebbene sì, nel corso del recente Indie World Showcase, andato in onda giusto ieri, è stato annunciato che Blasphemous 2 arriverà su Nintendo Switch, per la gioia di tutti i fan che speravano nell’arrivo del sequel anche sull’ibrida del colosso di Kyoto. Per l’occasione gli sviluppatori hanno mostrato un oscuro trailer, che potete visionare qua sotto.

A quanto pare, come si può notare dal video di cui sopra, questo seguito riprenderà moli elementi del capitolo originale, fra cui anche il caratteristico stile grafico in pixel art. Gli sviluppatori hanno però dichiarato che la loro ultima fatica introdurrà molti nuovi elementi dal punto di vista artistico, narrativo e di design. Il gioco è atteso in uscita per quest’estate, dunque non resta che attendere i prossimi mesi per scoprire cosa ci aspetta da questa nuova avventura.

