Blasphemous: annunciata la data di uscita del DLC e l’arrivo del sequel

Tramite la pubblicazione di un trailer, è stato rivelata la dati di uscita del nuovo DLC di Blasphemous, il metroidvania sviluppato da The Game Kitchen e originariamente rilasciato nel 2019. Nello stesso filmato, gli sviluppatori hanno inoltre annunciato l’inizio dello sviluppo di un sequel, per il quale hanno anche indicato il periodo di uscita previsto. Blasphemous è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Blasphemous: ecco la data di uscita del DLC

La data di uscita del nuovo DLC di Blasphemous è stata fissata per il prossimo 9 Dicembre 2021. Secondo quanto possiamo apprendere dallo stesso video, con Wounds of Eventide verrà portato a conclusione il ciclo narrativo avviato nella prima edizione del titolo. Apprendiamo inoltre che l’aggiornamento sarà disponibile gratuitamente. Per quanto riguarda il sequel, al momento non sono state rivelate molte informazioni. Il filmato si limita infatti ad annunciarlo e a indicare che la sua pubblicazione è prevista per il 2023.

Blasphemous è stato realizzato utilizzando una grafica 2D a scorrimento laterale e, come si è detto, rientra nel genere metroidvania. Contribuisce alla sua caratterizzazione, oltre al gameplay ben bilanciato, l’estetica fortemente influenzata dall’immaginario cattolico. La maggior parte dei nemici che si incontrano fanno infatti riferimento a idee come il peccato e l’espiazione; il principale antagonista, Sua Santità Escribar, è rappresentato in modo tale da assomigliare al pontefice. Infine, anche il protagonista, noto solo come il Penitente, richiama apertamente la figura del santo.

Se siete interessati a Blasphemous, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del gioco. Continuate poi a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti i migliori videogiochi in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare questo o un altro titolo, potete farlo attraverso il portale di Instant Gaming.