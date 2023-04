Star Wars Jedi Survivor: ecco il peso del gioco su PS5

Svelato il peso finale in termini di GB per la versione PS5 di Star Wars: Jedi Survivor. Scopriamo i dettagli in questa news

Pochi giorni ci separano ormai dal debutto dell’ultima fatica di Respawn Entertainment su PC e console di ultima generazione, e molti utenti si stanno preparando per tornare a vestire i panni di Cal Kestis. Dopo aver appreso i requisiti per la versione PC, ed alcuni interessanti dettagli sulla trama che farà da sfondo a questa nuova avventura, nelle scorse ore è comparso in rete il peso finale del gioco per quanto riguarda la versione PS5.

Svelato il peso della versione PS5 di Star Wars: Jedi Survivor

Grazie ai vari trailer e video mostrati finora abbiamo potuto vedere quanto questo nuovo titolo risulti promettente tanto sotto il profilo del gameplay quanto sotto quello grafico. Tanta bontà però porterà con sé un pegno da pagare in termini di peso sulla memoria di archiviazione, in quanto, stando alle ultime dichiarazioni apparse online, il download e l’installazione di Star Wars: Jedi Survivor richiederanno la bellezza di 147.577 GB di memoria, per la versione PS5 del gioco.

🚨 STAR WARS Jedi: Survivor™ 🟫 Download Size : 147.577 GB (Version: 1.000.001) 🟦 Pre-Load : April 26

⬜ Launch : April 28 🟥 #StarWarsJediSurvivor #PS5 pic.twitter.com/u7eOZ0FON5 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) April 19, 2023

Ovviamente i dati riportati fanno riferimento alla sola installazione del gioco, e potrebbero non tener conto di eventuali patch del day-one, le quali potrebbero far levitare ancora di più la già imponente mole. Il titolo è atteso il prossimo 28 aprile, con i preload che cominceranno già a partire dal 26 dello stesso mese, pertanto avete ancora qualche giorno per controllare, e, all’occorrenza, fare spazio nella memoria di archiviazione della vostra console.

Cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire?